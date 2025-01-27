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Как легко очистить клавиатуру: 6 способов, которые сработают

3:01
Недвижимость

Клавиатура — один из самых загрязняемых элементов вашего компьютера. Пыль, крошки и мелкий мусор накапливаются между клавишами и не только ухудшают внешний вид, но и могут привести к поломке устройства. Эксперты рекомендуют чистить клавиатуру хотя бы раз в месяц, но многие пользователи откладывают эту задачу. Впрочем, делать это проще, чем кажется. Вот 6 проверенных способов, как поддерживать клавиатуру в чистоте без лишних усилий.

Компьютер
Фото: unsplash.com by Caspar Rubin casparrubin is licensed under Commons, the free media repository
Компьютер

1. Влажные салфетки для оргтехники

Простой и быстрый способ поддержания чистоты — это использование влажных салфеток для оргтехники. Такие салфетки разработаны специально для очистки устройств, поэтому не оставляют ворсинок и не повреждают поверхность. Однако они подходят только для ежедневной очистки и поверхностных загрязнений. Для глубокой очистки их будет недостаточно.

2. Баллон с сжатым воздухом

Если ваша клавиатура часто загрязняется пылью или шерстью домашних животных, идеальным решением будет баллон с сжатым воздухом. Мощная струя воздуха помогает удалить мусор и волосы даже из самых труднодоступных мест под клавишами. В комплекте часто идут длинные насадки, что делает процесс еще удобнее.

3. Жидкие очистители

Для более серьезных загрязнений, таких как следы пролитых напитков или засохшие пятна, можно использовать жидкие очистители. Лучший выбор — средства на спиртовой основе, так как они быстро испаряются и дезинфицируют поверхность. Главное, при использовании таких средств не забывать обесточить клавиатуру и наносить очиститель аккуратно, чтобы не повредить устройство.

4. Чистящий гель-слайм

Если вы ищете эффективный и интересный способ, то попробуйте желеобразный чистящий гель-слайм. Это средство идеально подходит для сбора грязи и пыли между клавишами. Просто поместите гель между клавишами, подождите несколько секунд, а затем аккуратно удалите его. В результате клавиатура становится чистой и свежей.

5. Жёсткий ёршик или щётка

Если предыдущие методы не справились с загрязнениями, можно использовать ёршик или щётку. Для этого разберите клавиатуру и замочите её в мыльном растворе. Затем с помощью ёршика тщательно очистите каждую клавишу, просушите её и соберите обратно. Чтобы не запутаться в процессе сборки, можно заранее сфотографировать расположение клавиш.

6. Профилактика — залог чистоты

Чтобы избежать частых загрязнений клавиатуры, используйте насадки на сливы или держите её вдали от пищи и напитков. Также полезно время от времени просто встряхивать клавиатуру вверх дном, чтобы вытряхнуть мелкий мусор.

Уточнения

Клавиату́ра - комплект расположенных в определённом порядке клавиш или кнопок (лат. clavis - ключ) для управления каким-либо устройством или для ввода данных.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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