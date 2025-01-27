Как легко очистить клавиатуру: 6 способов, которые сработают

Клавиатура — один из самых загрязняемых элементов вашего компьютера. Пыль, крошки и мелкий мусор накапливаются между клавишами и не только ухудшают внешний вид, но и могут привести к поломке устройства. Эксперты рекомендуют чистить клавиатуру хотя бы раз в месяц, но многие пользователи откладывают эту задачу. Впрочем, делать это проще, чем кажется. Вот 6 проверенных способов, как поддерживать клавиатуру в чистоте без лишних усилий.
Простой и быстрый способ поддержания чистоты — это использование влажных салфеток для оргтехники. Такие салфетки разработаны специально для очистки устройств, поэтому не оставляют ворсинок и не повреждают поверхность. Однако они подходят только для ежедневной очистки и поверхностных загрязнений. Для глубокой очистки их будет недостаточно.
Если ваша клавиатура часто загрязняется пылью или шерстью домашних животных, идеальным решением будет баллон с сжатым воздухом. Мощная струя воздуха помогает удалить мусор и волосы даже из самых труднодоступных мест под клавишами. В комплекте часто идут длинные насадки, что делает процесс еще удобнее.
Для более серьезных загрязнений, таких как следы пролитых напитков или засохшие пятна, можно использовать жидкие очистители. Лучший выбор — средства на спиртовой основе, так как они быстро испаряются и дезинфицируют поверхность. Главное, при использовании таких средств не забывать обесточить клавиатуру и наносить очиститель аккуратно, чтобы не повредить устройство.
Если вы ищете эффективный и интересный способ, то попробуйте желеобразный чистящий гель-слайм. Это средство идеально подходит для сбора грязи и пыли между клавишами. Просто поместите гель между клавишами, подождите несколько секунд, а затем аккуратно удалите его. В результате клавиатура становится чистой и свежей.
Если предыдущие методы не справились с загрязнениями, можно использовать ёршик или щётку. Для этого разберите клавиатуру и замочите её в мыльном растворе. Затем с помощью ёршика тщательно очистите каждую клавишу, просушите её и соберите обратно. Чтобы не запутаться в процессе сборки, можно заранее сфотографировать расположение клавиш.
Чтобы избежать частых загрязнений клавиатуры, используйте насадки на сливы или держите её вдали от пищи и напитков. Также полезно время от времени просто встряхивать клавиатуру вверх дном, чтобы вытряхнуть мелкий мусор.
Клавиату́ра - комплект расположенных в определённом порядке клавиш или кнопок (лат. clavis - ключ) для управления каким-либо устройством или для ввода данных.
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