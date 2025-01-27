7 способов справиться с засором без вызова сантехника

Засор трубы — одна из самых распространенных бытовых проблем, с которой сталкиваются практически все. Но не стоит сразу паниковать — справиться с этим можно быстро и без лишних затрат. Давайте разберемся, как легко и эффективно почистить трубы с помощью подручных средств.
Перед тем как начать борьбу с засором, нужно точно понять, где он возник. Для этого откройте кран и посмотрите, как вода уходит. Если она уходит медленно, вероятно, засор уже глубокий, и потребуется металлический трос. Если вода стоит на месте — скорее всего, забился сифон.
Если засор не очень серьезный, попробуйте использовать горячую воду. Налейте 3 литра кипятка в раковину (если трубы не из ПВХ, иначе они могут повредиться). Это поможет растопить жир и очистить трубы. Через 20 минут проверьте результат.
Если засор остался, закрываем все отверстия в раковине, ставим вантуз на слив и начинаем работать с ним. Резкие движения помогут разрушить пробку и вывести засор на более мелкие части.
Сода и уксус. Насыпьте около 200 г соды в слив, затем залейте уксусом в том же количестве. Плотно закройте отверстие и через 15 минут промойте водой. Этот метод идеально подходит для свежих засоров.
Соль и сода. Растворите стакан соды и соли в воде, затем вылейте в слив. Через 20 минут проверьте, исчез ли засор.
Лимонная кислота. Высыпьте пачку лимонной кислоты в слив, затем залейте горячей водой и подождите около часа. После этого промойте трубы.
Каустическая сода. Для застарелых засоров используйте каустическую соду. В металлическое ведро налейте холодную воду, добавьте 2 кг соды и тщательно перемешайте. После того как раствор растворится, нагрейте его до 70 градусов и вылейте половину в слив. Оставьте на 2 часа. Через два часа вылейте оставшуюся смесь.
Стиральный порошок. Этот метод подойдет для легких засоров и профилактики. Эффективен только гранулированный порошок.
Чтобы не столкнуться с проблемой засоров в будущем, принимайте простые меры. Например, установите насадку на слив в раковине, чтобы крупные куски пищи не попадали в трубы. Также старайтесь не сливать жидкий жир — он застывает и оседает на стенках труб.
Ра́ковина (родственно слову "рака") — наружное защитное скелетное образование, покрывающее тело некоторых беспозвоночных животных и микроорганизмов.
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