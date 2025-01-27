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Названы города с сильнее всего подорожавшей арендой комнат

1:20
Недвижимость

Казань заняла первую строчку среди крупных российских городов по темпам роста цен на аренду комнат за последний год.

Растение в спальной комнате
Фото: Unsplash by Mark Solarski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Растение в спальной комнате

С начала января 2024 года и до начала января 2025 года стоимость аренды в Казани увеличилась на 47 процентов, достигнув 15,8 тысячи рублей в месяц. Специалисты связывают такой резкий рост с тем, что часть доступных предложений теперь составляют номера в хостелах и мини-гостиницах, а не только комнаты в многоквартирных домах. Эти данные представлены в исследовании «Циан.Аналитики», как сообщает РИА Новости.

На втором месте оказались Волгоград и Омск, где аренда подорожала на 32 процента, составив 9,9 тысячи и 10 тысяч рублей соответственно. Замыкают тройку лидеров Москва и Воронеж с увеличением на 27 процентов — до 27,2 тысячи и 10,2 тысячи рублей. Важно отметить, что в столице сейчас сосредоточены самые высокие цены на аренду комнат, а также в Санкт-Петербурге и Казани наблюдаются те же тенденции.

Уточнения

Аре́нда — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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