Вечные жильцы: что значит отказник от приватизации и стоит ли покупать такую квартиру

4:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На рынке недвижимости встречаются объекты с так называемыми "вечными жильцами". Это люди, отказавшиеся от участия в приватизации жилплощади, но сохраняющие право пожизненного проживания в квартире. Разберем, что это за категория, какие риски сопровождают покупку такого жилья и что важно учитывать при сделке.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ключи от квартиры на столе

Кто такие вечные жильцы

Вечными жильцами называют людей, которые отказались от участия в приватизации жилья. Согласно законодательству, они сохраняют право на бессрочное проживание в квартире, даже если её собственник сменился. Это право гарантировано законом и закреплено независимо от смены владельца. Новый собственник обязуется обеспечивать возможность проживания такого жильца, пока тот не переедет добровольно или не утратит свое право через суд.

Причины отказа от приватизации

Наиболее распространенные причины отказа от приватизации включают:

Семейные договоренности: например, пожилые родители отказываются от доли в пользу детей, чтобы у последних был больший размер собственности.

например, пожилые родители отказываются от доли в пользу детей, чтобы у последних был больший размер собственности. Сохранение права на приватизацию: совершеннолетние граждане могут отказаться от доли в приватизируемом жилье, чтобы не утратить право на участие в приватизации другого объекта.

совершеннолетние граждане могут отказаться от доли в приватизируемом жилье, чтобы не утратить право на участие в приватизации другого объекта. Заблуждения: некоторые ошибочно полагают, что отказ от доли уменьшит размер коммунальных платежей или решит другие бытовые вопросы.

Однако важно помнить, что отказники сохраняют право проживания в квартире на тех же основаниях, что и до приватизации.

Можно ли выселить отказника

Ранее выселение отказников считалось практически невозможным. Однако с 2014 года Верховный суд разрешил признание отказников утратившими право пользования жильем через суд. Для этого необходимо соблюдение ряда условий:

Отказник длительное время (не менее года) не проживает на жилплощади.

Он не участвует в оплате коммунальных услуг и других обязанностях по содержанию квартиры.

Выезд отказника был добровольным, а право на жилье не было восстановлено.

Однако такие дела остаются сложными и требуют серьезной доказательной базы.

Риски покупки квартиры с отказником

Покупка квартиры с зарегистрированным отказником сопряжена с рядом рисков:

Право на проживание: Даже если у отказника есть другое жилье, он сохраняет право проживать в квартире, от приватизации которой отказался.

Даже если у отказника есть другое жилье, он сохраняет право проживать в квартире, от приватизации которой отказался. Сложности совместного проживания: В небольших квартирах, особенно однокомнатных, наличие постороннего жильца может создать существенные бытовые неудобства.

В небольших квартирах, особенно однокомнатных, наличие постороннего жильца может создать существенные бытовые неудобства. Манипуляции: Некоторые отказники используют свое положение, чтобы требовать компенсацию за добровольный переезд, хотя такие договоренности не имеют юридической силы.

Советы покупателям

Перед покупкой квартиры с "вечным жильцом" необходимо:

Проверить документы: Убедитесь, что в договоре указаны все зарегистрированные лица. Особое внимание следует обратить на основания собственности, указанные в документах.

Убедитесь, что в договоре указаны все зарегистрированные лица. Особое внимание следует обратить на основания собственности, указанные в документах. Оценить риски: Тщательно взвесьте, готовы ли вы к бытовым неудобствам или возможным судебным разбирательствам.

Тщательно взвесьте, готовы ли вы к бытовым неудобствам или возможным судебным разбирательствам. Получить юридическую консультацию: Опытный юрист поможет оценить перспективы и риски сделки.

Стоит ли покупать такую квартиру

С одной стороны, жилье с "вечным жильцом" может предлагаться с существенной скидкой — до 30-50% от рыночной стоимости. С другой стороны, такие сделки сопровождаются значительными правовыми и бытовыми трудностями. Покупка оправдана, если покупатель готов к решению этих вопросов и обладает необходимыми юридическими и финансовыми ресурсами.

Как продать квартиру с отказником

Продавцам следует открыто информировать покупателей о наличии зарегистрированных лиц и их статусе. Чем прозрачнее будет сделка, тем больше шансов найти заинтересованного покупателя. Иногда для ускорения продажи может понадобиться договоренность с отказником, однако её реализация зависит от множества факторов.

Вывод

Покупка квартиры с "вечным жильцом" — рискованный шаг, который требует взвешенного подхода. Такие сделки могут быть выгодными только в случае полной осведомленности покупателя о правах зарегистрированных лиц и готовности решать возможные проблемы. Перед принятием решения важно проконсультироваться с юристом и оценить все последствия.

Уточнения

Приватиза́ция (от лат. privatus - частный) — процесс передачи-продажи (полной или частичной) государственной (муниципальной) собственности в частную.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.