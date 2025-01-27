Линолеум: 7 ключевых фактов, которые помогут выбрать идеальное покрытие

3:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Линолеум остаётся одним из самых популярных напольных покрытий благодаря своей доступности, универсальности и простоте укладки. Однако, чтобы он прослужил долгие годы, нужно учитывать множество нюансов. Вот основные факты и советы по выбору и уходу за линолеумом.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Линолеум

Пол под линолеумом должен быть ровным

Линолеум подчеркивает все неровности основания. Бугры и трещины не только портят внешний вид, но и ускоряют износ покрытия.

Совет: Перед укладкой используйте самовыравнивающиеся смеси или фанеру, чтобы добиться идеально гладкой поверхности. Это продлит срок службы покрытия и сделает его эстетичным.

Линолеум бывает натуральным

Натуральный линолеум изготавливают из экологичных материалов, таких как льняное масло, древесная мука, сосновая смола и джутовая основа. Он обладает антибактериальными свойствами, не выгорает и легко моется.

Обратите внимание: Натуральное покрытие хрупче и дороже синтетического, но его экологичность оправдывает затраты.

Класс износостойкости

Линолеум делится на три группы по износостойкости:

Бытовой (21-23 класс) — для жилых помещений.

Полукоммерческий (31-34 класс) — для офисов.

Коммерческий (41-43 класс) — для производственных помещений.

Совет: Для квартиры выбирайте бытовой или полукоммерческий линолеум, особенно для помещений с высокой проходимостью, таких как кухня или коридор.

Сильный запах — тревожный сигнал

Если линолеум издаёт резкий химический запах, это может свидетельствовать о вредных добавках. Такие материалы выделяют токсичные вещества, которые опасны для здоровья.

Совет: Покупайте линолеум проверенных брендов с сертификатами качества.

Усадка материала

Линолеум может слегка сжиматься после укладки. Именно поэтому подрезку лучше делать через 2-3 дня после приклеивания.

Совет: Покупайте материал с запасом и проводите подрезку только острым ножом для идеальных швов.

Проверяйте внешний вид

Перед покупкой обязательно раскатайте линолеум и осмотрите его. Рисунок должен быть ровным, без дефектов, а поверхность — гладкой.

Уход за линолеумом

Линолеум — неприхотливое покрытие, но он требует бережного ухода.

Не используйте абразивные средства, соду и нашатырный спирт, чтобы избежать царапин и потускнения.

Для удаления пятен достаточно влажной тряпки или скипидарной мастики.

Заключение

Линолеум — это практичное и эстетичное решение для вашего пола. Следуйте приведённым рекомендациям, чтобы выбрать качественное покрытие и наслаждаться его долговечностью. Комфорт и красота вашего дома начинаются с правильного выбора пола!

Уточнения

Лино́леум (лат. linum - лён, полотно + oleum - масло) — вид напольного покрытия, в настоящее время преимущественно из полимерных материалов.



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