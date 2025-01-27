Линолеум: 7 ключевых фактов, которые помогут выбрать идеальное покрытие

Линолеум остаётся одним из самых популярных напольных покрытий благодаря своей доступности, универсальности и простоте укладки. Однако, чтобы он прослужил долгие годы, нужно учитывать множество нюансов. Вот основные факты и советы по выбору и уходу за линолеумом.
Совет: Перед укладкой используйте самовыравнивающиеся смеси или фанеру, чтобы добиться идеально гладкой поверхности. Это продлит срок службы покрытия и сделает его эстетичным.
Обратите внимание: Натуральное покрытие хрупче и дороже синтетического, но его экологичность оправдывает затраты.
Линолеум делится на три группы по износостойкости:
Совет: Для квартиры выбирайте бытовой или полукоммерческий линолеум, особенно для помещений с высокой проходимостью, таких как кухня или коридор.
Совет: Покупайте линолеум проверенных брендов с сертификатами качества.
Совет: Покупайте материал с запасом и проводите подрезку только острым ножом для идеальных швов.
Линолеум — неприхотливое покрытие, но он требует бережного ухода.
Линолеум — это практичное и эстетичное решение для вашего пола. Следуйте приведённым рекомендациям, чтобы выбрать качественное покрытие и наслаждаться его долговечностью. Комфорт и красота вашего дома начинаются с правильного выбора пола!
Лино́леум (лат. linum - лён, полотно + oleum - масло) — вид напольного покрытия, в настоящее время преимущественно из полимерных материалов.
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