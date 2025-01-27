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Линолеум: 7 ключевых фактов, которые помогут выбрать идеальное покрытие

3:05
Недвижимость

Линолеум остаётся одним из самых популярных напольных покрытий благодаря своей доступности, универсальности и простоте укладки. Однако, чтобы он прослужил долгие годы, нужно учитывать множество нюансов. Вот основные факты и советы по выбору и уходу за линолеумом.

Линолеум
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Линолеум

Пол под линолеумом должен быть ровным

  • Линолеум подчеркивает все неровности основания. Бугры и трещины не только портят внешний вид, но и ускоряют износ покрытия.

Совет: Перед укладкой используйте самовыравнивающиеся смеси или фанеру, чтобы добиться идеально гладкой поверхности. Это продлит срок службы покрытия и сделает его эстетичным.

Линолеум бывает натуральным

  • Натуральный линолеум изготавливают из экологичных материалов, таких как льняное масло, древесная мука, сосновая смола и джутовая основа. Он обладает антибактериальными свойствами, не выгорает и легко моется.

Обратите внимание: Натуральное покрытие хрупче и дороже синтетического, но его экологичность оправдывает затраты.

Класс износостойкости

Линолеум делится на три группы по износостойкости:

  • Бытовой (21-23 класс) — для жилых помещений.
  • Полукоммерческий (31-34 класс) — для офисов.
  • Коммерческий (41-43 класс) — для производственных помещений.

Совет: Для квартиры выбирайте бытовой или полукоммерческий линолеум, особенно для помещений с высокой проходимостью, таких как кухня или коридор.

Сильный запах — тревожный сигнал

  • Если линолеум издаёт резкий химический запах, это может свидетельствовать о вредных добавках. Такие материалы выделяют токсичные вещества, которые опасны для здоровья.

Совет: Покупайте линолеум проверенных брендов с сертификатами качества.

Усадка материала

  • Линолеум может слегка сжиматься после укладки. Именно поэтому подрезку лучше делать через 2-3 дня после приклеивания.

Совет: Покупайте материал с запасом и проводите подрезку только острым ножом для идеальных швов.

Проверяйте внешний вид

  • Перед покупкой обязательно раскатайте линолеум и осмотрите его. Рисунок должен быть ровным, без дефектов, а поверхность — гладкой.

Уход за линолеумом

Линолеум — неприхотливое покрытие, но он требует бережного ухода.

  • Не используйте абразивные средства, соду и нашатырный спирт, чтобы избежать царапин и потускнения.
  • Для удаления пятен достаточно влажной тряпки или скипидарной мастики.

Заключение

Линолеум — это практичное и эстетичное решение для вашего пола. Следуйте приведённым рекомендациям, чтобы выбрать качественное покрытие и наслаждаться его долговечностью. Комфорт и красота вашего дома начинаются с правильного выбора пола!

Уточнения

Лино́леум (лат. linum - лён, полотно + oleum - масло) — вид напольного покрытия, в настоящее время преимущественно из полимерных материалов.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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