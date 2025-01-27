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Эксперты назвали процент делающих ремонт в кредит россиян

1:24
Недвижимость

В ходе недавнего исследования было выяснено, что в течение ближайших месяцев примерно 46% жителей России планируют осуществить значительный ремонт в своих домах. При этом 30% из них намерены оплатить работы с помощью кредита или рассрочки. Эти данные были опубликованы сервисом "Профи.ру", который провел опрос среди граждан.

Молодая пара делает ремонт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молодая пара делает ремонт

В исследовании приняло участие 5000 человек в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в различных регионах страны. Спрос на ремонтные услуги в 2024 году возрос на 22% по сравнению с предыдущим годом, что может указывать на растущее желание россиян улучшить свои жилищные условия. Кроме того, 15% участников опроса уже начали ремонтные работы, в то время как 35% респондентов не собираются проводить ремонты в ближайшем будущем, а оставшиеся 4% пока не определились с отношением к этому вопросу.

Что касается финансовых затрат на ремонт, то одна треть опрошенных готова выделить на эти цели сумму от 50 до 500 тысяч рублей. Четверть респондентов (24%) планируют потратить от 500 тысяч до миллиона, а 13% намерены инвестировать от миллиона до полутора миллионов рублей.

 

 

 

Уточнения

Рассро́чка — способ оплаты товаров или услуг, при котором платёж производится не единовременно в полной сумме их стоимости, а по частям. Рассрочка наиболее распространена при продаже розничных товаров в кредит. При рассрочке платежа между контрагентами возникают кредитные обязательства.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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