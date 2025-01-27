Новостройки Петербурга меняют тенденции: сегмент бизнес-класса перемещается на намыв

2:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

За последние четыре месяца на рынке новостроек Санкт-Петербурга произошли значительные изменения. Основные из них заключаются в том, что район намыва Васильевского острова становится всё более привлекательным для бизнеса, тогда как престиж Московского района заметно снижается. Кроме того, Петроградская сторона официально объявлена самой дорогой локацией в городе.

Фото: unsplash.com by Carl Nenzen Loven, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ многоквартирный дом

С начала октября по конец января в северной столице наибольший рост цен наблюдается не в элитных зонах, а в советских "спальных" районах и пригородах. Например, новые жилые комплексы в Кировском районе подорожали на 10%. Однако стоит отметить, что в районе на данный момент лишь один строящийся объект — это апарт-отель Industrial Avenir от компании "ПСК", который вышел на рынок в конце сентября. Также доступны квартиры в уже введённых в эксплуатацию домах (включая проекты по реконструкции старых зданий), но их не так много. В условиях небольшого объёма предложения резкие колебания средней цены по локации — это вполне нормальное явление.

В особую категорию выделяется Василеостровский район, где первичное жильё давно стоит существенно выше среднего по городу, преимущественно благодаря премиальным жилым комплексам в "старой" части острова. Ранее новостройки на намыве стоили значительно дешевле; первым здесь появился объект эконом-класса девять лет назад. Однако осенью прошлого года обстановка изменилась с выходом ЖК Bashni Element от компании ELEMENT и ЖК "Северный ветер" от "Брусники", которые позиционируются как бизнес-класс. Средняя стоимость квадратного метра в Василеостровском районе выросла на 30 тысяч рублей (+8,5%), а в пределах намыва этот рост составил 15%, сообщает витрина недвижимости Restate. ru.

В Невском районе, где средняя цена увеличилась на те же 10%, ситуация совершенно другая: здесь строится более десяти объектов. Высокий уровень спроса обусловлен хорошей транспортной доступностью, особенно для новостроек на левом берегу Невы, рядом с "Елизаровской". Эта зона постепенно привлекает покупателей от Приморского района, который, напротив, продолжает демонстрировать стагнацию как на первичном, так и на вторичном рынках.

Средняя цена в Петроградском районе увеличилась на 9%, достигнув 560 тысяч рублей за квадратный метр. Теперь этот район считается самым дорогим в Санкт-Петербурге, тогда как Центральный уступил ему позицию с показателем в 499 тысяч рублей за "квадрат", снизившись в цене на 4% с октября.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг — второй по численности населения город России. Город федерального значения. Административный центр Северо-Западного федерального округа. Основан 16 (27) мая 1703 года царём Петром I. В 1714—1728 и 1732—1918 годах являлся столицей Российского государства.





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