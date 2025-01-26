Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избавиться от цыпок на руках: эффективные рекомендации косметологов
Эти 3 факта о кефире удивят даже самых опытных любителей молочных продуктов
Какие стандарты разработали в России для pet-friendly отелей
Рейтинг китайских автомобилей с пробегом: топ-5 брендов
Пилатес: как похудеть, укрепить мышцы и обрести гибкость
Исследование: как животные влияют на здоровье человека
Чем опасно трение кожи вокруг глаз при снятии макияжа?
Что скрывают древние лабиринты инков в Перу
Секрет пышных булочек и идеальной пиццы — это тесто из 7 ингредиентов

Как сделать дом комфортным и стильным с помощью этих цветов

2:20
Недвижимость

Как цвета могут изменить атмосферу в доме? Это не просто вопрос эстетики, а реальный инструмент для создания уюта и стиля.

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиная

В 2025 году среди самых популярных оттенков будут мягкие желтые, оливково-зеленые, глубокие красные, такие как oxblood и терракотовый, а также яркий голубой International Klein Blue.

Эти цвета постепенно заменяют привычный белый, преображая пространства и придавая им уникальный характер.

Желтый, например, выделяется как новый нейтральный оттенок. Он идеально подходит для создания яркой и теплой атмосферы в помещениях, где хочется проводить время с комфортом.

Его теплота позволяет гармонично сочетать его с натуральными материалами, такими как древесина и мрамор, создавая уютную атмосферу.

Оливковый же цвет вызывает ассоциации с природой, свежестью и балансом. Это идеальный выбор для офисов или жилых комнат, где важно поддерживать спокойную и сбалансированную атмосферу.

Красные оттенки, такие как oxblood и терракотовый, придают интерьеру элегантности и тепла. Эти цвета идеально подходят для создания роскошного пространства, где комфорт и изысканность идут рука об руку.

А вот голубой International Klein Blue остается вневременной классикой, добавляя яркости и современности в мебель, стены и декоративные элементы.

Преимущества теплых оттенков:

  • Тепло и уют: Цвета, такие как желтый, создают комфортную атмосферу, идеально подходящую для гостиной или комнаты отдыха.
  • Естественное освещение: Теплые оттенки сохраняют яркость помещения, при этом они не создают ощущения холода, как белый.
  • Расслабляющая атмосфера: Оливковый и терракотовый помогают создать атмосферу уюта и спокойствия, идеально подходящую для отдыха и отключения от стресса.
  • Современный стиль: Эти оттенки позволяют играть с контрастами и текстурами, создавая уникальные и стильные пространства.

Используйте эти цвета, чтобы превратить свой дом в место, которое отражает вашу личность и создает атмосферу уюта и спокойствия.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Водители не знают: эта кнопка проверит ваш автомобиль за пару секунд
Авто
Водители не знают: эта кнопка проверит ваш автомобиль за пару секунд Аудио 
Возвращённые активы: 10 миллионов долларов снова в казне
Экономика и бизнес
Возвращённые активы: 10 миллионов долларов снова в казне Аудио 
Оплата за отопление по-новому: что изменится с 1 марта?
Экономика и бизнес
Оплата за отопление по-новому: что изменится с 1 марта?
Популярное
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате

Основная угроза при использовании банкоматов связана с возможностью утечки конфиденциальной информации.

Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
С 1 марта россияне перейдут на новый порядок оплаты за отопление
Сводка с фронта: ВС РФ взяли важную крепость — Великую Новосёлку, США замалчивают потери ВСУ Дмитрий Плотников Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Два способа торможения на механике, которые спасут вашу жизнь на дороге
Два способа торможения на механике, которые спасут вашу жизнь на дороге
Последние материалы
Пилатес: как похудеть, укрепить мышцы и обрести гибкость
Исследование: как животные влияют на здоровье человека
Чем опасно трение кожи вокруг глаз при снятии макияжа?
Что скрывают древние лабиринты инков в Перу
Секрет пышных булочек и идеальной пиццы — это тесто из 7 ингредиентов
Эквадорские бананы заменят российскими: проект стартует в 2025 году
Пустоцветы у огурцов: почему они возникают и как с этим бороться?
49 лет аренды: США получат землю для строительства консульства в Казахстане
Как сделать дом комфортным и стильным с помощью этих цветов
Конец эры Blu-ray: что мы теряем?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.