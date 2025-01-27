Этот простой прием сделает ваш интерьер невероятно стильным

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Считается, что стильный интерьер требует больших финансовых вложений. Но это совсем не так! Создать уютное и гармоничное пространство можно и без покупки дорогой дизайнерской мебели или вычурного декора. Один из самых простых и эффектных способов — использовать золотые элементы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уютная квартира

Почему именно золото

Золотой цвет издавна ассоциируется с роскошью и высоким статусом. Вспомните дворцы эпохи Ренессанса и Рококо, где золотой использовался как символ богатства. Конечно, мы не предлагаем превратить ваш дом в аналог Версаля, но несколько изящных золотых акцентов способны преобразить любой интерьер, добавив в него утонченности.

Какие элементы выбрать

Добавьте в интерьер золотые рамы для зеркал, небольшие скульптуры, подсвечники или декоративные элементы на мебели. Это не только подчеркнет ваш вкус, но и создаст ощущение, что на обстановке вы не экономили.

Как избежать ошибок

Чтобы золото выглядело стильно, а не вычурно, важно соблюдать несколько простых правил:

Избегайте смешивания разных металлических оттенков . Если вы выбрали золото, откажитесь от серебра или меди.

. Если вы выбрали золото, откажитесь от серебра или меди. Сочетайте правильно текстуры . Не используйте одновременно глянцевые и матовые поверхности. Это создаст хаотичность и нарушит гармонию.

. Не используйте одновременно глянцевые и матовые поверхности. Это создаст хаотичность и нарушит гармонию. Выбирайте правильные цвета-компаньоны. Золотой цвет лучше всего смотрится в сочетании с черным, белым, бордовым, шоколадным, изумрудным и бархатно-голубым оттенками.

Добавив всего несколько золотых акцентов в интерьер, вы сможете добиться ощущения изысканности и уюта, не превращая пространство в излишне роскошное или безвкусное.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.