Как создать ретро-фьюжн в интерьере? Советы дизайнеров

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эклектичное смешение стилей

Ретро-фьюжн не придерживается строго какой-то одной эпохи или дизайнерского направления. Вместо этого он сочетает в себе элементы разных десятилетий, таких как модерн середины века, ар-деко или богемный стиль 1970-х годов.

Фото: https://www.freepik.com Интерьер

Микс материалов и фактур

Использование разнообразных материалов и фактур характеризует ретро-фьюжн. Применение таких элементов, как тиковое дерево, латунь, хром, способствует тактильному и визуальному богатству интерьера.

Геометрические узоры и принты

Геометрические узоры и принты — повторяющаяся тема в дизайне в стиле ретро-фьюжн. Они могут появляться на обоях, обивке или аксессуарах, отражая геометрические тенденции дизайна, популярные в стиле модерн середины века и стиля 1970-х годов.

Минималистичный подход

В то время как ретро-фьюжн включает в себя различные элементы, в целом он следует более сдержанному и минималистичному подходу по сравнению с максималистскими стилями. Такой подход гарантирует, что сочетание ретро-черт останется целостным и сбалансированным в пространстве.

Внедрение винтажных аксессуаров

Винтажные аксессуары играют жизненно важную роль в ретро-фьюжне. Такие предметы, как дисковые телефоны, винтажные радиоприемники, создают ностальгическую атмосферу. Размещение этих аксессуаров усиливает общую эстетику ретро, не перегружая дизайн.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения, предметно-пространственной среды и деятельности человека.



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