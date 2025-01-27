Как избавиться от жвачки на одежде? Топ-4 способа, которые вам помогут

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Заморозьте

Положите одежду с жвачкой в морозильную камеру. Оставьте ее на несколько часов. Холод сделает жвачку твердой и ее будет легче удалять.

Фото: Flickr by Mary (Mayr), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Девушка надула пузырь из жвачки

Аккуратно соскребите

Как только жевательная резинка застынет, аккуратно соскребите ее ножом для масла или ложкой. Будьте осторожны, чтобы не повредить ткань.

Замочите в уксусе

Если осталось еще немного жвачки, смешайте равные части белого уксуса и воды. Замочите участок в этой смеси на 15-20 минут.

Разотрите льдом

Если вы не можете положить одежду в морозильную камеру, вы можете натереть кубиком льда прямо жвачку. Это делает ее более твердой, что облегчает отслаивание.

Используйте масло

Нанесите на жвачку небольшое количество арахисового или растительного масла. Оставьте на несколько минут. Они помогают расщеплять жвачку, делая ее менее липкой.

Постирайте как обычно

После удаления жвачки постирайте одежду как обычно. Перед сушкой убедитесь, что жвачка полностью исчезла.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



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