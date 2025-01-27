Как избавиться от жвачки на одежде? Топ-4 способа, которые вам помогут

Положите одежду с жвачкой в морозильную камеру. Оставьте ее на несколько часов. Холод сделает жвачку твердой и ее будет легче удалять.
Как только жевательная резинка застынет, аккуратно соскребите ее ножом для масла или ложкой. Будьте осторожны, чтобы не повредить ткань.
Если осталось еще немного жвачки, смешайте равные части белого уксуса и воды. Замочите участок в этой смеси на 15-20 минут.
Если вы не можете положить одежду в морозильную камеру, вы можете натереть кубиком льда прямо жвачку. Это делает ее более твердой, что облегчает отслаивание.
Нанесите на жвачку небольшое количество арахисового или растительного масла. Оставьте на несколько минут. Они помогают расщеплять жвачку, делая ее менее липкой.
После удаления жвачки постирайте одежду как обычно. Перед сушкой убедитесь, что жвачка полностью исчезла.
Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.
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