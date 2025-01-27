Думайте о них как о нижнем белье: насколько часто нужно стирать полотенца?

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Полотенца кажутся простым и безобидным предметом домашнего обихода. Они висят в ванной, где нет доступа к свежему воздуху и свету. Это идеальная среда для размножения микроорганизмов.

Фото: Own work by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Махровые полотенца

Эксперты рекомендуют стирать полотенца каждые три-четыре дня. Это может показаться излишним, особенно если вы чувствуете себя чистым после душа. Однако после каждого использования полотенце собирает не только воду, но и частицы омертвевшей кожи, пота и бактерии. Эти загрязнения накапливаются и создают благоприятную среду для размножения микробов, напоминает чешское издание Ireceptar.cz.

Мокрое полотенце, оставленное сушиться, может приобрести неприятный запах всего за один день. Это запах бактерий и плесени, которые размножаются в теплой и влажной среде. Если вытереть лицо таким полотенцем, можно вызвать раздражение кожи или даже инфекцию.

Важно не только часто стирать полотенца, но и правильно их сушить. Полотенце должно висеть на вешалке, чтобы оно высыхало равномерно. Если оставить его смятым на полу или повесить на узкий крючок, оно не высохнет полностью, что увеличит риск размножения бактерий.

Через два-три дня после стирки рекомендуется постирать полотенце при более высокой температуре, например, 60 градусов. Это поможет уничтожить все нежелательные микроорганизмы.

Для еще более эффективной дезинфекции можно использовать уксус или пищевую соду. Эти натуральные средства не только убивают бактерии, но и удаляют неприятные запахи, делая полотенца мягкими и свежими.

Подумайте о полотенцах как о нижнем белье: они используются каждый день и требуют регулярного ухода. Такой подход поможет вам изменить свое отношение к стирке полотенец и сделать ее частью ежедневного ритуала.

Уточнения

Полотенце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.





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