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Сэкономьте на бытовой химии: воспользуйтесь простым и дешёвым средством для устранения засоров

1:10
Недвижимость

Многие хозяйки сталкиваются с необходимостью тратить значительные суммы на бытовую химию. Хотя эти средства удобны в использовании, они не всегда оказываются эффективными. Однако существует множество простых и доступных альтернатив, которые могут дать отличные результаты.

Кухонная мойка
Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная мойка

Например, сода и уксус часто используются для устранения засоров в раковинах и трубах. Засоры образуются из-за остатков пищи, волос, жира и других загрязнений, поэтому важно использовать средство, способное эффективно расщеплять жиры.

Пищевая сода обладает слабощелочными свойствами, но для борьбы с засорами рекомендуется использовать стиральную соду. Она имеет более высокую щелочность и лучше справляется с загрязнениями. Стиральная сода эффективно удаляет даже самые стойкие засоры.

Для начала залейте слив кипятком, чтобы размягчить жир и грязь. Затем обильно посыпьте его стиральной содой. После этого снова залейте кипятком и оставьте на 5 минут. Промойте трубу горячей водой, и засор исчезнет.

Уточнения

Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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