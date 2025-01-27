Сэкономьте на бытовой химии: воспользуйтесь простым и дешёвым средством для устранения засоров

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие хозяйки сталкиваются с необходимостью тратить значительные суммы на бытовую химию. Хотя эти средства удобны в использовании, они не всегда оказываются эффективными. Однако существует множество простых и доступных альтернатив, которые могут дать отличные результаты.

Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухонная мойка

Например, сода и уксус часто используются для устранения засоров в раковинах и трубах. Засоры образуются из-за остатков пищи, волос, жира и других загрязнений, поэтому важно использовать средство, способное эффективно расщеплять жиры.

Пищевая сода обладает слабощелочными свойствами, но для борьбы с засорами рекомендуется использовать стиральную соду. Она имеет более высокую щелочность и лучше справляется с загрязнениями. Стиральная сода эффективно удаляет даже самые стойкие засоры.

Для начала залейте слив кипятком, чтобы размягчить жир и грязь. Затем обильно посыпьте его стиральной содой. После этого снова залейте кипятком и оставьте на 5 минут. Промойте трубу горячей водой, и засор исчезнет.

Уточнения

Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.