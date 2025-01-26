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Создаём комфортную спальню: главные моменты, которые нельзя пропустить

1:37
Недвижимость

При создании идеальной спальни важно учесть множество нюансов, которые часто упускают из виду. Эксперты выделяют ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание, чтобы сделать спальню не только красивой, но и функциональной.

Стильная спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная спальня

1. Кровать и матрас: размеры имеют значение

Многие сосредотачиваются на матрасе, забывая о реальных габаритах кровати. Например, если матрас 160x200 см, сама кровать может быть больше на 15 см. Это важно учитывать, чтобы оставить достаточно места для прикроватных тумб и комфортного прохода.

2. Места хранения: гардеробная или шкаф?

Перед ремонтом стоит определиться, как вы будете организовывать хранение вещей. Будет ли это гардеробная или комбинация шкафа и комода? Каждое решение требует тщательного планирования пространства, чтобы избежать проблем с размещением мебели.

3. Шторы: больше, чем декор

Выбор штор — это не только про цвет и ткань. Если вы хотите, чтобы шторы выглядели стильно и функционально, нужно заранее спланировать их монтаж.

4. Освещение: продумываем заранее

Расположение розеток и светильников — задача, требующая планирования ещё до начала ремонта. Подумайте о сценариях освещения: понадобится ли ночник, подсветка гардероба или точечное освещение для чтения? Разделение зон освещения добавит спальне уюта и функциональности.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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