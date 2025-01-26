Создаём комфортную спальню: главные моменты, которые нельзя пропустить

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При создании идеальной спальни важно учесть множество нюансов, которые часто упускают из виду. Эксперты выделяют ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание, чтобы сделать спальню не только красивой, но и функциональной.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная спальня

1. Кровать и матрас: размеры имеют значение

Многие сосредотачиваются на матрасе, забывая о реальных габаритах кровати. Например, если матрас 160x200 см, сама кровать может быть больше на 15 см. Это важно учитывать, чтобы оставить достаточно места для прикроватных тумб и комфортного прохода.

2. Места хранения: гардеробная или шкаф?

Перед ремонтом стоит определиться, как вы будете организовывать хранение вещей. Будет ли это гардеробная или комбинация шкафа и комода? Каждое решение требует тщательного планирования пространства, чтобы избежать проблем с размещением мебели.

3. Шторы: больше, чем декор

Выбор штор — это не только про цвет и ткань. Если вы хотите, чтобы шторы выглядели стильно и функционально, нужно заранее спланировать их монтаж.

4. Освещение: продумываем заранее

Расположение розеток и светильников — задача, требующая планирования ещё до начала ремонта. Подумайте о сценариях освещения: понадобится ли ночник, подсветка гардероба или точечное освещение для чтения? Разделение зон освещения добавит спальне уюта и функциональности.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



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