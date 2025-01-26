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Как украсить обеденную зону: советы по созданию уюта на кухне

1:08
Недвижимость

Обеденная зона — это не только место для приёма пищи, но и уголок уюта в вашем доме. Правильно подобранный декор способен сделать даже обычный день немного праздничным. 

Стильная кухня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная кухня

1. Букеты: классика, которая всегда в моде

Живые или искусственные цветы — беспроигрышный вариант для украшения обеденного стола. Они добавляют свежести и создают атмосферу уюта. Для более долговечного эффекта можно выбрать композиции из сухоцветов или декоративных искусственных растений.

2. Свечи: источник тепла и уюта

Свечи — неотъемлемая часть гармоничного интерьера. Выберите стильные подсвечники или используйте ароматические свечи, чтобы обеденная зона наполнилась атмосферой тепла.

3. Текстиль: многослойность и стиль

Скатерть — это не только защита стола, но и важный элемент декора. Подберите её в тон кухонному интерьеру и дополните тканевыми салфетками. Многослойные композиции из текстиля создают ощущение завершённости и продуманности.

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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