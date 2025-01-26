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Эти детали в доме являются отражением бедности и безвкусицы

1:58
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Создать уютный и стильный интерьер вовсе не значит потратить миллионы. Даже с ограниченным бюджетом можно обставить дом со вкусом. Но, по мнению дизайнеров, есть ряд распространённых ошибок, которые портят впечатление и лишают дом индивидуальности.

Оранжевые абажуры
Фото: commons.wikimedia.org by Piotrus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Оранжевые абажуры

Избегая этих деталей, вы сможете сделать своё жилище более комфортным и гармоничным.

1. Перегруженные полки: статуэтки и безделушки

Украшения нужны для создания уюта, но их избыток приводит к обратному эффекту. Полки, заполненные статуэтками и мелкими предметами, больше напоминают лавку старьёвщика, чем стильный дом.

Решение: следуйте принципу "меньше значит больше". Выберите несколько ключевых предметов, которые имеют значение или выглядят эффектно. Если не хотите отказываться от семейных реликвий, поместите их за стеклянную витрину — это не только убережёт их от пыли, но и добавит интерьеру аккуратности.

2. Слишком много подушек на диване

Декоративные подушки создают ощущение уюта, но когда ими заставлен весь диван, это начинает раздражать. Ведь вместо того чтобы наслаждаться комфортом, приходится искать место для сидения.

Решение: используйте нечётное количество подушек — три или пять штук разного размера. Это создаст баланс между комфортом и эстетикой.

3. Мебельные гарнитуры

Цельный мебельный гарнитур может показаться практичным решением, но в интерьере он смотрится скучно и старомодно. Комната с такой мебелью часто напоминает офис.

Решение: подбирайте отдельные предметы мебели в одном стиле или смешивайте их для создания эклектичного интерьера. Добавьте антикварные вещи или дизайнерские акценты, чтобы придать пространству индивидуальность.

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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