Лишняя влага исчезнет из квартиры: нужно просто обзавестись одним из этих растений

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Зимой многие сталкиваются с проблемой повышенной влажности в квартирах. Это может привести к неприятным запахам, появлению плесени и снижению комфорта.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Комнатные растения

Вместо использования электрических осушителей обратите внимание на природное решение — комнатные растения. Некоторые из них не только украсят ваш интерьер, но и помогут справиться с избыточной влагой.

1. Пальма Арека

Эти пальмы обожают влажную среду, поэтому их можно разместить рядом с окнами или в местах с повышенной влажностью. Арека регулирует уровень влаги, поглощая её из воздуха, и создаёт уютную атмосферу.

2. Растение-паук (Хлорофитум)

Хлорофитум — это непритязательное растение, которое отлично справляется с избыточной влажностью и улучшает качество воздуха. Его легко выращивать, даже если вы не являетесь опытным садоводом.

Совет: хлорофитум отлично подходит для спальни или кухни.

3. Китайское хвойное дерево (Аглаонема)

Аглаонема — это вечнозелёное растение, которое не только снижает влажность, но и помогает бороться с токсинами, такими как формальдегид, выделяющийся из мебели, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическая царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.



Вла́жность — показатель содержания воды в физических телах или средах. Для измерения влажности используются различные единицы, часто внесистемные.



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