Большая ошибка: никогда не стоит сочетать эти цвета в интерьере

Сочетание цветов в интерьере — настоящее искусство. Неправильный выбор может испортить общий вид квартиры, сделав её неуютной.
Ниже мы рассмотрим несколько цветовых комбинаций, которых стоит избегать, по мнению профессиональных дизайнеров.
Серый — универсальный цвет, который подходит для современных интерьеров. Однако сочетание его с тёплыми тонами, такими как красный, оранжевый или фиолетовый, может сделать пространство перегруженным.
Совет: вместо серого выбирайте голубой, чтобы создать сбалансированный интерьер с яркими акцентами.
"Голубой цвет добавляет богатства и лёгкости пространству, тогда как серый с тёплыми оттенками выглядит тяжеловато", — объясняет дизайнер Тереза Маннс.
Хотя синий символизирует богатство и элегантность, его сочетание с ярким белым создаёт резкий контраст. Это может сделать пространство слишком напряжённым и холодным.
Совет: замените яркий белый на серый. Серый смягчает интенсивность синего и делает интерьер более уютным.
"Такой выбор добавляет изысканности и создаёт спокойную атмосферу", — утверждает дизайнер Мисси Стюарт.
Оранжевый вновь становится популярным в интерьерах благодаря своей энергичности. Однако сочетание насыщенного оранжевого с белым выглядит слишком агрессивно и визуально утомляет, пишет журнал Receptar.
Совет: используйте оранжевый с коричневыми или медными оттенками.
"Эти цвета создают гармоничный и более спокойный эффект, вызывая ассоциации с солнечными закатами и теплом", — делится дизайнер Виктория Сасс.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.