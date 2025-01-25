Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Индии задержали гражданина Канады с черепом крокодила в багаже
Как солнечные бури могут нарушить ваш день — неожиданные последствия
Ешьте тофу, и сосуды будут как у 20-летнего
Отстреливает пистолет на заправке? Разбираемся в причинах и решениях
Простые шаги к идеальной осанке — попробуйте уже сегодня
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Еврокомиссия больше не скрывает: чтобы наказать Венгрию, нужно навредить и Вене
Станислав Садальский восторженно оценил дубайский шоколад
Украина лишится всего! Фицо предрёк будущее Киева

Большая ошибка: никогда не стоит сочетать эти цвета в интерьере

1:55
Недвижимость

Сочетание цветов в интерьере — настоящее искусство. Неправильный выбор может испортить общий вид квартиры, сделав её неуютной.

Дофаминовый интерьер
Фото: PublicDomainPictures.net by Rani Ramli, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Дофаминовый интерьер

Ниже мы рассмотрим несколько цветовых комбинаций, которых стоит избегать, по мнению профессиональных дизайнеров.

1. Серый с тёплыми оттенками

Серый — универсальный цвет, который подходит для современных интерьеров. Однако сочетание его с тёплыми тонами, такими как красный, оранжевый или фиолетовый, может сделать пространство перегруженным.

Совет: вместо серого выбирайте голубой, чтобы создать сбалансированный интерьер с яркими акцентами.

"Голубой цвет добавляет богатства и лёгкости пространству, тогда как серый с тёплыми оттенками выглядит тяжеловато", — объясняет дизайнер Тереза Маннс.


2. Тёмно-синий и ярко-белый

Хотя синий символизирует богатство и элегантность, его сочетание с ярким белым создаёт резкий контраст. Это может сделать пространство слишком напряжённым и холодным.

Совет: замените яркий белый на серый. Серый смягчает интенсивность синего и делает интерьер более уютным.

"Такой выбор добавляет изысканности и создаёт спокойную атмосферу", — утверждает дизайнер Мисси Стюарт.


3. Ярко-оранжевый и белый

Оранжевый вновь становится популярным в интерьерах благодаря своей энергичности. Однако сочетание насыщенного оранжевого с белым выглядит слишком агрессивно и визуально утомляет, пишет журнал Receptar.

Совет: используйте оранжевый с коричневыми или медными оттенками.

"Эти цвета создают гармоничный и более спокойный эффект, вызывая ассоциации с солнечными закатами и теплом", — делится дизайнер Виктория Сасс.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Садоводство, цветоводство
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет Аудио 
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Авто
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту Аудио 
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Шоу-бизнес
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию Аудио 
Популярное
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°

Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.

Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Сажаем на рассаду в феврале: какие цветы подарят пышное цветение летом
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Кинокритик объяснил феномен успеха актёра Юрия Борисова за рубежом
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка
Как выглядеть дорого в повседневной одежде?
Как выглядеть дорого в повседневной одежде?
Последние материалы
Ешьте тофу, и сосуды будут как у 20-летнего
Отстреливает пистолет на заправке? Разбираемся в причинах и решениях
Простые шаги к идеальной осанке — попробуйте уже сегодня
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Большая ошибка: никогда не стоит сочетать эти цвета в интерьере
Еврокомиссия больше не скрывает: чтобы наказать Венгрию, нужно навредить и Вене
Станислав Садальский восторженно оценил дубайский шоколад
Украина лишится всего! Фицо предрёк будущее Киева
ЕС пора прекратить врать о России! На Западе высказались об экономике РФ
Советы по подбору свадебной причёски для безупречного образа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.