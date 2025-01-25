Большая ошибка: никогда не стоит сочетать эти цвета в интерьере

1:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сочетание цветов в интерьере — настоящее искусство. Неправильный выбор может испортить общий вид квартиры, сделав её неуютной.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rani Ramli, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Дофаминовый интерьер

Ниже мы рассмотрим несколько цветовых комбинаций, которых стоит избегать, по мнению профессиональных дизайнеров.

1. Серый с тёплыми оттенками

Серый — универсальный цвет, который подходит для современных интерьеров. Однако сочетание его с тёплыми тонами, такими как красный, оранжевый или фиолетовый, может сделать пространство перегруженным.

Совет: вместо серого выбирайте голубой, чтобы создать сбалансированный интерьер с яркими акцентами.

"Голубой цвет добавляет богатства и лёгкости пространству, тогда как серый с тёплыми оттенками выглядит тяжеловато", — объясняет дизайнер Тереза Маннс.



2. Тёмно-синий и ярко-белый

Хотя синий символизирует богатство и элегантность, его сочетание с ярким белым создаёт резкий контраст. Это может сделать пространство слишком напряжённым и холодным.

Совет: замените яркий белый на серый. Серый смягчает интенсивность синего и делает интерьер более уютным.

"Такой выбор добавляет изысканности и создаёт спокойную атмосферу", — утверждает дизайнер Мисси Стюарт.



3. Ярко-оранжевый и белый

Оранжевый вновь становится популярным в интерьерах благодаря своей энергичности. Однако сочетание насыщенного оранжевого с белым выглядит слишком агрессивно и визуально утомляет, пишет журнал Receptar.

Совет: используйте оранжевый с коричневыми или медными оттенками.

"Эти цвета создают гармоничный и более спокойный эффект, вызывая ассоциации с солнечными закатами и теплом", — делится дизайнер Виктория Сасс.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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