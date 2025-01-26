Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему мы обещаем измениться, но живем по-старому — правда о формировании привычек
Кошка за одни сутки трижды перелетела Тасманово море
Удивите своих близких: получите пышную герань с помощью весенней обрезки
Фьючерсы показывают устойчивый интерес к золоту
Дешёвый отдых 2025: мечта или реальность?
Кокос: секрет здорового пищеварения и сильного иммунитета
Загадочные значки на панели: что они скрывают и как не остаться без машины
Анджелину Джоли обвинили в том, что она нарочно растянула на годы развод с Брэдом Питтом
Простое банановое мороженое: готовим всеми любимый десерт всего из 4 ингредиентов

Признаки, что дизайн вашего дома перегружен. Обратите на них внимание

0:57
Недвижимость

Перегрузка мебели

Если ваша комната забита мебелью, каждый предмет конкурирует за внимание. Поэтому может сложиться неоднозначное впечатление от интерьера.

Интерьер
Фото: https://www.freepik.com
Интерьер

Цвет и узор

Слишком много цветов и узоров в интерьере — это все равно, что использовать слишком много специй в блюде. Это может затруднять концентрацию внимания. Придерживайтесь нескольких основных цветов и узоров для создания гармоничного образа.

Недостаточная согласованность

Если в вашей комнате отсутствует четкая тематика или стиль, то интерьер не будет выглядеть целостным дизайном.

Ограниченное пространство для отдыха

Когда ваша комната заполнена до краев, она может казаться тесной.  Убедитесь, что есть достаточно места для передвижения и отдыха. 

Визуальный беспорядок

Слишком большое количество украшений и аксессуаров может создать визуальный беспорядок.

 

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Недвижимость
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком Аудио 
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Авто
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту Аудио 
Производители стали в Канаде и Мексике приостанавливают заказы из США
Экономика и бизнес
Производители стали в Канаде и Мексике приостанавливают заказы из США Аудио 
Популярное
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°

Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.

Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Кинокритик объяснил феномен успеха актёра Юрия Борисова за рубежом
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Сажаем на рассаду в феврале: какие цветы подарят пышное цветение летом
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка
Как выглядеть дорого в повседневной одежде?
Как выглядеть дорого в повседневной одежде?
Последние материалы
Как защитить кролика от блох: советы, которые работают
Мы стали ближе к Росомахе — человечество открыло путь к регенерации
Лучшие способы продлить стойкость любимого парфюма
Почему женщины становятся качками? Учёные нашли объяснение
Как выбрать кухонную столешницу? Вот на что важно обратить внимание
Лукойл инвестирует 160 млрд рублей в газохимию на Ставрополье
Отдых с животными теперь становится проще простого
Кошка движением лапы уволила хозяйку с работы
Фруктовое наслаждение: очень простой торт из готовых коржей, с которым справится даже мужчина
Лада Нива и гонки: как российская машина покоряет австралийские трассы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.