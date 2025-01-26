Как выбрать кухонную столешницу? Вот на что важно обратить внимание

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Посмотрите на цвета

Ознакомьтесь с цветами в каждой коллекции. Подумайте о том, какой цвет будет сочетаться с вашей кухней. Некоторым людям нравятся яркие цвета, тогда как другие предпочитают нейтральные оттенки.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Аэрогриль

Ощутите текстуру

Потрогайте столешницы, чтобы почувствовать их текстуру. Некоторые из них могут быть гладкими, а другие — иметь более выраженную текстуру. Выберите ту, которая нравится вам на ощупь и соответствует стилю вашей кухни.

Обратите внимание на узоры

Посмотрите, есть ли на столешницах какие-то узоры. У некоторых они могут быть едва заметными, а у других — более яркими. Выбирайте такой узор, который вам нравится и подходит к общему стилю вашей кухни.

Подумайте о долговечности

Ознакомьтесь, насколько прочны эти столешницы. Вам нужен вариант, что сможет выдержать повседневную кухонную активность без частых царапин и повреждений.

Проверьте устойчивость к пятнам

Подумайте о том, насколько легко столешница может впитывать пятна. Некоторые материалы более устойчивы к пятнам, чем другие.

Совместимость со шкафами

Убедитесь, что столешницы хорошо сочетаются с вашими кухонными шкафами.

Установите бюджет

Определите бюджет для своих столешниц. Различные коллекции могут иметь разные ценовые диапазоны, так что важно знать, сколько вы готовы потратить.

Возьмите образцы

По возможности попросите образцы из разных коллекций. Возьмите их домой, чтобы посмотреть, как они выглядят при освещении вашей кухни. Это поможет вам принять окончательное решение.

Уточнения

Столешница (англ. Countertop также benchtop, worktop, kitchen bench) — горизонтальная или наклонная рабочая поверхность на кухне или других зонах приготовления пищи, а также ванных комнатах, туалетах и рабочих помещениях в целом.





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