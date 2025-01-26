Снятие старых обоев: вода или специализированное средство?

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Обновление обоев — ключевой этап ремонтных работ, способный значительно преобразить интерьер. К сожалению, не всегда обои легко снимаются со стен. Если они прочно приклеены, традиционные механические методы не помогут. Однако существуют два эффективных способа, которые значительно облегчат этот процесс.

Фото: Flickr by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Удаление старых обоев

Метод с использованием воды. Для успешного удаления обоев необходимо предварительно их увлажнить. Вода размягчает как сами обои, так и клей под ними. Для этого понадобятся острый валик, вода с моющим средством, кисть и шпатель. Сначала следует обильно смочить обои водой с добавлением моющего средства, например, мыла или геля для посуды. После этого можно приступать к их удалению. Использование специализированного средства. Еще один эффективный метод — применение специального средства для удаления обоев, доступного в строительных магазинах. Процесс аналогичен водному способу, но специализированное средство действует более эффективно. Оно лучше размягчает обои и клей, что позволяет быстрее и легче очистить стены.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.