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Отделка стен с пользой для здоровья: названа экологичная и долговечная альтернатива виниловым обоям

1:15
Недвижимость

В холодное время года многие занимаются ремонтом в своих домах и квартирах. Одним из популярных вариантов отделки стен являются виниловые обои. Однако существует и другая альтернатива, которая может заинтересовать тех, кто заботится о комфорте и уюте своего жилища.

обои
Фото: commons.wikimedia.org by Дар Ветер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
обои

Эксперты рекомендуют обратить внимание на непривычные для многих бамбуковые обои. Эти обои представляют собой экологически чистое и стильное решение для отделки стен.

Основу бамбуковых обоев составляют тонкие пластины из стволов бамбука, которые крепятся к полотну из рисовой бумаги или ткани. Чем же привлекательны такие обои?

Прежде всего, бамбуковые обои безопасны и экологичны. Их волокна препятствуют размножению микроорганизмов, что делает их идеальными для использования в детских комнатах и на кухне. Кроме того, они обладают высокой износостойкостью и устойчивы к влаге.

Бамбуковые обои практически не выцветают на солнце, что позволяет избежать частых ремонтов. Процесс их поклейки довольно прост, а уход за ними не требует особых усилий.

Уточнения

Бамбу́к (лат. Bambúsa) — род многолетних вечнозелёных растений семейства Злаки (Poaceae), из подсемейства Бамбуковые (Bambuseae). 

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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