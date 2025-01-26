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Как обычная соль спасает от засоров: простые рецепты для дома

1:47
Недвижимость

Соль — удивительно простое, но эффективное средство, которое помогает справляться с бытовыми проблемами, такими как засоры или неприятный запах из слива. Это доступное и бюджетное решение, которое есть в каждом доме, способно заменить химические средства для чистки. Разберёмся, как правильно использовать соль для чистки раковин и унитазов.

Унитаз
Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Унитаз

Как использовать соль для слива

Для прочистки слива в раковине или устранения запаха из трубы достаточно одного стакана соли. Засыпьте её в сливное отверстие и добавьте 500 мл горячей воды (не горячее 65 градусов). Через 20 минут включите воду, чтобы смыть остатки. Такой способ подходит для профилактики небольших засоров и дезинфекции.

Засоры в раковине: соль + сода + уксус

Если слив в раковине забился сильнее, соль можно использовать в сочетании с содой и уксусом. Возьмите стакан соли, стакан соды и две столовые ложки уксуса. Засыпьте соль и соду в слив, а затем аккуратно добавьте уксус. Эта смесь не только прочистит трубы, но и устранит неприятные запахи.

Как почистить унитаз солью

Для чистки унитаза понадобится два стакана соли. Засыпьте их в чашу унитаза, а затем залейте литром воды комнатной температуры. Важно не использовать кипяток, чтобы избежать повреждения керамической поверхности. Соль не только устраняет налёт, но и помогает избавиться от неприятного запаха.

Соль — универсальное средство для поддержания чистоты в доме. Простые рецепты её использования помогут вам быстро и безопасно справиться с бытовыми трудностями.

Уточнения

Унита́з - санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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