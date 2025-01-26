Дорогой интерьер с подвохом: что выдаёт небрежность хозяев

2:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Далеко не всегда интерьер дорогой квартиры выглядит стильно и презентабельно. В некоторых случаях отдельные детали портят всё впечатление, создавая ощущение небрежности или даже бедности. Разберёмся, какие вещи могут сыграть злую шутку с образом вашего дома.

Фото: Designed by Freepik by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шторы

Дверные шторы

Когда-то шторы из нитей или бусинок были модным трендом. Сегодня они смотрятся устаревшими и нелепыми. Вместо того чтобы украшать интерьер, они делают его визуально дешевле. От таких элементов лучше избавиться.

Искусственные цветы

Искусственные растения давно вышли из моды. Вместо того чтобы придавать интерьеру свежесть, они создают впечатление, что хозяева квартиры экономят на натуральных украшениях. Живые цветы всегда смотрятся более стильно и оживляют пространство.

Фотопечать в дорогой рамке

Красивые картины или постеры способны украсить любую комнату. Но вот сочетание недорогой фотопечати с роскошной рамкой выглядит слишком вычурно. Лучше выбрать одно: либо достойную картину в подходящем оформлении, либо минималистичный постер без рамки.

Шёлковое постельное бельё

Шёлк считается дорогим материалом, но это не всегда работает на пользу интерьеру. Иногда такое постельное бельё смотрится слишком броско и даже дёшево. Простое, но качественное хлопковое бельё выглядит куда более уютно и элегантно.

Консервный нож

Этот кухонный предмет — странный выбор для современного дома. Большинство консервов сегодня продаются со специальными кольцами для открывания. Использование консервного ножа может выдать привычку экономить на удобстве. Лучше обновить ассортимент кухонной утвари.

Отказ от устаревших или лишних вещей поможет создать более современный и гармоничный интерьер, где каждый элемент будет работать на общий стиль.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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