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4 вещи, которые сразу делают дом неряшливым

1:52
Недвижимость

В доме, где всё кажется идеальным, всегда найдется несколько мелочей, которые портят общую картину. Мы привыкли обращать внимание на полы, стены и мебель, но вот несколько вещей, которые могут мгновенно сделать интерьер менее аккуратным.

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by TanmoyMisra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гостиная

Начнем с гладильной доски и сушилки для белья. Эти предметы обязательно должны быть спрятаны, ведь оставленные в комнате, они создают ощущение беспорядка. К примеру, сушилка для белья в гостиной неизбежно привлекает внимание. Если оставить её в таком месте, как бы аккуратно не висело белье, комната будет выглядеть неопрятно.

Следы от чашек и кружек тоже способны испортить даже самую чистую поверхность. Полированные столы и подоконники легко загрязняются полумесяцами от чашек, и это особенно заметно в гостях. Когда на столе остаются такие следы, создается впечатление, что хозяева не придают значения чистоте.

Не стоит забывать и о кухонной утвари. Оставленные на столешнице кастрюли или чашки — даже если они дорогие и стильные — выглядят неряшливо. Это не только ухудшает внешний вид, но и дает понять, что хозяева не стремятся поддерживать порядок.

Наконец, некомплектные наборы посуды. К сожалению, у многих со временем теряются крышки, ручки или блюдца. Если такие части остаются на виду, а посуда не совпадает по стилю, это сигнализирует о неряшливости хозяев, даже если они сами этого не замечают.

Теперь стоит задуматься, насколько важно соблюдать единство стиля. Важно, чтобы вся посуда и аксессуары в доме гармонировали между собой. Только так можно создать действительно стильный и аккуратный интерьер, в котором приятно находиться.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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