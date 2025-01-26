Пять ошибок в интерьере, которые портят ваш уют

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Бывает, что даже после тщательной уборки кажется, что в доме всё равно бардак. Причина этого может скрываться в деталях интерьера, которые не всегда гармонично вписываются в пространство.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная гостиная

Тёмный пол

Шикарный выбор для больших домов или стилизованных квартир. Но в стандартной квартире такой пол смотрится громоздко, создаёт ощущение тесноты и подчёркивает любой мусор, который становится заметным буквально сразу.

Глянцевые поверхности

Они выглядят эффектно, но оставляют следы от каждого предмета. Даже малейшая царапина становится видимой. Такой выбор уместен разве что в ванной комнате. Для кухни или гостиной больше подойдут матовые или полуматовые поверхности.

Много зеркал

Кажется, зеркала должны расширять пространство, но их избыток доставляет неудобства. Постоянная уборка и мытьё зеркальных поверхностей утомляют. Вполне достаточно зеркал в прихожей и ванной комнате.

Открытые полки

Эстетично, но не практично. На них постоянно оседает пыль, причём не только на самих полках, но и на предметах, которые там стоят. В итоге приходится заниматься влажной уборкой чуть ли не каждые два дня. Закрытые стеллажи или шкафы с прозрачными дверцами выглядят гораздо удобнее и практичнее.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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