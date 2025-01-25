Как скрыть беспорядок на кухне: простые способы освободить пространство

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите преобразить свою кухню, но не готовы к кардинальным изменениям, таким как замена мебели или перекраска стен? Есть простой и эффективный способ, который поможет сделать кухню более стильной и уютной — скрыть вещи, которые "съедают" пространство и портят общий вид. Часто этого оказывается достаточно, чтобы помещение стало визуально более просторным и аккуратным.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная кухня

Что стоит убрать с виду на кухне

Множество предметов, даже если они функциональны, могут перегрузить пространство. Но какие именно вещи стоит прятать, чтобы сохранить порядок и улучшить внешний вид?

1. Бытовая техника: спрячьте, когда не используете

Громоздкие устройства, такие как холодильник или плита, конечно, не спрячешь, но такие вещи, как миксер, соковыжималка, кухонный комбайн или блендер, вполне могут "похозяйничать" в шкафчиках. Когда эти приборы не используются, они должны быть убраны, чтобы не загромождать пространство. Так дизайн кухни станет лаконичным и аккуратным.

2. Кухонная утварь: убираем кастрюли и тарелки

Не оставляйте кастрюли, половники и тарелки на столешнице. Это создаст вид беспорядка и сделает кухню менее уютной. Все эти вещи лучше прятать в шкафах и ящиках. Оставить на виду можно лишь те столовые приборы, которые используются ежедневно.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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