Как сделать однушку уютной и функциональной: советы для умных хозяев

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2:01
Недвижимость

Не всегда есть возможность стать владельцем собственной трехкомнатной квартиры. Поэтому многие довольствуются одной комнатой, стараясь сделать её максимально функциональной. Есть ли способ создать пространство для всей семьи, не отказываясь от удобства и уюта? Оказывается, можно объединить спальню и гостиную в одном помещении. Для этого важно правильно подобрать мебель и организовать пространство.

Уютная гостиная комната
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Уютная гостиная комната

Решение: диван-кровать — не просто мебель, а помощник

Одним из самых удобных решений станет диван-кровать. Это не просто место для отдыха — это еще и кровать, которая идеально впишется в интерьер. При этом она займет минимум пространства, а встроенные ящики станут отличным местом для хранения вещей.

Выбор мебели: складываем и убираем лишнее

Чтобы комната не превращалась в склад, выбирайте складные и компактные предметы мебели. Идеально подойдут миниатюрные вешалки, кушетки, которые можно превратить в пуфики, а также стулья с возможностью складывания. Важно помнить, что каждая вещь должна быть функциональной. Не покупайте предметы, которые займут много места и не принесут пользы.

Колесики: секрет мобильности

Невозможно представить комфортное пространство без мебели, которую можно легко передвигать. Оборудуйте мебель колесиками — так можно будет без усилий передвигать даже самые тяжелые предметы. Это облегчает уборку и позволяет менять расположение мебели в любой момент, если вдруг неожиданно гости или родственники приходят в гости.

Легкость и стиль: выбираем мебель для малой площади

Массивные деревянные шкафы — это не для маленькой квартиры. Вместо этого обратите внимание на легкую мебель из шпона, ротанга или современного пластика. Такие материалы визуально не перегружают пространство и делают комнату более светлой и просторной.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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