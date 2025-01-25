Лоток для столовых приборов: стоит ли держать его на кухне или пора отказаться?

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лоток для столовых приборов кажется привычным решением для организации на кухне, но действительно ли он так полезен?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain столовые приборы

Часто он не соответствует реальным потребностям: приборов становится больше, а лоток не справляется, создавая путаницу. Кроме того, мокрые вилки и ложки в лотке могут привести к плесени и неприятным запахам, тогда как в вертикальном стакане всё быстрее сохнет и остаётся чистым.

Почему стоит отказаться от лотка

Лоток занимает много места, которое можно использовать более рационально. Также он требует регулярного ухода, чтобы избежать грибка.

Кроме того, лоток не подходит для приборов нестандартных размеров и форм, пишет mkset.ru.

Альтернативы

Керамический стакан — практично и красиво. Подвесная система — экономит место и выглядит современно. Корзинка в сушилке — идеальна для мокрых приборов.

Уточнения

Столо́вый прибо́р — изделие, инструмент или набор инструментов для обращения с пищей непосредственно за столом, изготавливается из пластмассы, дерева, алюминия, нержавеющей стали, мельхиора или столового серебра.



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