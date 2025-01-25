Пыль больше не проблема: простой метод для идеального порядка

Справляться с пылью на кухне или в гостиной — задача непростая. Кажется, вы только что убрали, а пыль уже снова на поверхностях. Решением может стать метод сухой и влажной уборки, который не только эффективен, но и экономит ваше время.
Как это работает? Сначала уберите пыль сухой тряпкой или щёткой, чтобы избежать оседания грязи на влажных поверхностях.
Затем протрите их влажной тканью для окончательной очистки. Такой подход предотвращает разводы, пятна и липкий осадок, делая процесс уборки проще и быстрее, отмечает эксперт Карина Тонер.
Метод подходит для любых поверхностей: столешниц, зеркал, полок, полов и даже кухонной плитки. Используйте тряпки из микрофибры для сухой уборки и отдельные салфетки для влажной, чтобы избежать перекрёстного загрязнения, пишет mkset.ru.
Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения. К пыли относят частицы диаметром более долей микрона и до максимального 0,1 мм.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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