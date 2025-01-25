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Пыль больше не проблема: простой метод для идеального порядка

1:10
Недвижимость

Справляться с пылью на кухне или в гостиной — задача непростая. Кажется, вы только что убрали, а пыль уже снова на поверхностях. Решением может стать метод сухой и влажной уборки, который не только эффективен, но и экономит ваше время.

Пипидастр
Фото: Wikimedia Commons by Entheta, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пипидастр

Как это работает? Сначала уберите пыль сухой тряпкой или щёткой, чтобы избежать оседания грязи на влажных поверхностях.

Затем протрите их влажной тканью для окончательной очистки. Такой подход предотвращает разводы, пятна и липкий осадок, делая процесс уборки проще и быстрее, отмечает эксперт Карина Тонер.

Метод подходит для любых поверхностей: столешниц, зеркал, полок, полов и даже кухонной плитки. Используйте тряпки из микрофибры для сухой уборки и отдельные салфетки для влажной, чтобы избежать перекрёстного загрязнения, пишет mkset.ru.

Преимущества

  1. Экономия времени. Нет необходимости убирать повторно.
  2. Отсутствие разводов. Пыль не смешивается с влагой.
  3. Долгосрочная чистота. Влажные поверхности не притягивают пыль.

Уточнения

Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения. К пыли относят частицы диаметром более долей микрона и до максимального 0,1 мм.

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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