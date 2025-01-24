Пошаговая инструкция по приёмке квартиры в новостройке

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Приёмка квартиры в новостройке — ответственный процесс, который лучше проводить со специалистом. Эксперт Наталья Перескокова рекомендуют воспользоваться услугами профессионалов, которые за 3-5 тысяч рублей могут обнаружить скрытые дефекты, составить акт и проконтролировать соблюдение стандартов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рука с ключами от квартиры

Если вы решите принимать квартиру самостоятельно, пригодятся: фонарик, уровень, рулетка, прибор для проверки розеток, зажигалка, скотч, маркер и лист бумаги для записей, как сообщает Москва 24.

Начните с проверки входной двери: она должна легко открываться, замки и уплотнители быть целыми. Затем измерьте площадь и оцените состояние стен и пола: отклонения не должны превышать 15 мм по вертикали и 20 мм на полу и потолке. Проверьте сантехнику, ламинат, обои, двери и плитку — швы между плитками должны быть ровными.

Обратите особое внимание на окна. Царапины на стеклопакетах и рамах сложно заметить сразу, поэтому тщательно осмотрите их, проверьте работу ручек и створок.

При проверке электричества включите все автоматы в щитке и убедитесь, что лампочки работают.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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