Накипь в стиральной машине? Решение есть, и оно проще, чем вы думаете

0:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Для эффективной работы стиральной машины важно регулярное обслуживание. Главные враги — жесткая вода, оставляющая накипь, и плесень, вызывающая запахи. Эти проблемы легко решаются доступными способами.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Для удаления накипи используйте отбеливатель: залейте 100 мл в барабан, запустите стирку без вещей при 60°C или выше. Обязательно проверьте, подходит ли средство для вашей машины.

Простые профилактические меры помогут избежать проблем

После каждой стирки протирайте резиновые уплотнители. Оставляйте дверцу открытой для проветривания. Используйте умягчители воды. Проводите чистку каждые 2-3 месяца.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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