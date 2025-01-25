Накипь в стиральной машине? Решение есть, и оно проще, чем вы думаете

Для эффективной работы стиральной машины важно регулярное обслуживание. Главные враги — жесткая вода, оставляющая накипь, и плесень, вызывающая запахи. Эти проблемы легко решаются доступными способами.
Для удаления накипи используйте отбеливатель: залейте 100 мл в барабан, запустите стирку без вещей при 60°C или выше. Обязательно проверьте, подходит ли средство для вашей машины.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
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