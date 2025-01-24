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Без уксуса и дорогих химикатов: вот как легко удалить плесень из ванной

0:52
Недвижимость

Плесень, особенно в стыках ванной или кухни, не только портит внешний вид, но и может представлять угрозу здоровью. Если традиционные методы не помогают, попробуйте простой экологичный способ, который не требует химикатов и физических усилий.

Плесень в ванной
Фото: Flickr by viviandnguyen_, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Плесень в ванной

Смешайте литр воды с ложкой пищевой соды, нанесите раствор на плесень с помощью щётки, затем промойте и тщательно высушите. Этот метод быстро и безопасно удаляет плесень, делая поверхности чистыми и свежими.

Для более стойких пятен подойдут раствор уксуса с водой, отбеливатель (250 мл на ведро воды) или аммиак, но будьте осторожны, используя их только на подходящих поверхностях. Придерживаясь этих рекомендаций, вы избавитесь от плесени без вреда для здоровья и экологии.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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