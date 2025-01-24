Специалисты советуют не стирать вещи при 40°

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стиральная машина — незаменимый бытовой прибор, но далеко не все знают, как правильно ее использовать для максимальной гигиеничности.

Фото: Freepik by Designed by Freepik стиральная машина

Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции, особенно для нижнего белья, полотенец и постельного белья.

По данным NHS, для уничтожения бактерий и микробов стирка должна быть при 60°C в сочетании с качественным порошком. Эта температура позволяет устранить болезнетворные микроорганизмы и снизить риск заболеваний.

Однако с деликатными тканями нужно быть осторожнее: шерсть, шёлк и синтетика могут повредиться при такой температуре, поэтому для них лучше выбирать режим 40°C с дезинфицирующими средствами.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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