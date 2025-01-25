Самые привлекательные города Италии: Генуя занимает нижнюю часть рейтинга

2:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как и каждый год, об этом сообщает "Индекс привлекательности рынка", индекс, разработанный компанией Immobiliare.it, который измеряет привлекательность рынков недвижимости по двум различным рейтингам: один посвящен двенадцати крупнейшим городам Италии, а другой — всем остальным областным центрам. И Генуя не входит в число первых, но находится в конце списка, занимая свое восьмое место (из двенадцати позиций).

Фото: commons.wikimedia.org by Anna.Massini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Wle Calafuria 11

Милан — самый привлекательный город Италии

"Индекс привлекательности рынка" рассчитывает оценку привлекательности рынка недвижимости от 1 до 100 через объемы предложений, количество поисковых запросов и полученных контактов по объявлениям, ранжируя все областные центры от самого привлекательного к наименее привлекательному рынку. Среди крупных городов лидирует Милан со счетом 100/100, за ним следуют Рим (86,1) и Болонья (72,2); Флоренция (66,7) оказалась вне пьедестала почета. Прежде чем найти Геную, нужно пролистать рейтинг дальше: Турин (61,1), Бари (55,6) и Верона (52,8) опередили Геную, которая получила оценку 41,7. Замыкают список, значительно отставая, Венеция (27,8), Неаполь (27,8) и Палермо (16,7).

Другие областные центры

В рейтинге остальных областных центров лидируют Монца (94,3) и Бергамо (93), третье место занимает Пиза (91,3), которая немного превосходит Падую (90,7). Специя занимает 23-е место (71,3) и теряет четыре позиции по сравнению с предыдущим годом, Савона — 59-я, а Империя — 61-я. В топ-10 мы находим Лукку на пятом месте (89,7), затем Комо (85,3), Тревизо (83,3), Реджо-Эмилию (83), Ливорно (78) и Мантуя (77,7). В нижней части рейтинга последние места занимают Кротоне (12), Вибо-Валентия (10,3), Реджо-ди-Калабрия (9), Изерния (8), Нуоро (4,7) и Карбония (3,3).

Уточнения



Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.



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