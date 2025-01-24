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Эксперты назвали самое выгодное время для покупки и установки кондиционера

1:23
Недвижимость

Зимой наиболее разумно приобретать и устанавливать кондиционеры, так как это позволяет существенно сэкономить. Генеральный директор компании "Главснаб", строительный эксперт Федор Васильев, указал на то, что именно этот сезон является самым выгодным для покупки и установки сплит-систем.

кондиционер
Фото: commons.wikimedia.org by Nuorese 95, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кондиционер

Как сообщил специалист, стоимость кондиционеров и монтажных работ зимой значительно ниже, чем в летние месяцы. Это связано с тем, что в теплые времена года спрос на установку этих устройств возрастает. В то же время, он отметил, что при низких температурах процесс монтажа становится более сложным, так как работа в теплой одежде создает определенные неудобства. Кроме того, в зимний период затруднено проведение предпусковых испытаний, о чем также упомянул эксперт, передает News. ru.

Еще одним важным этапом является проверка герметичности. Это можно сделать только в случае, если температура в помещении и на улице совпадает. Если на улице холоднее минус 15 градусов, то проверить оборудование не выйдет, и придется ждать весны, чтобы завершить установку. Наиболее выгодный вариант — купить кондиционер зимой во время распродаж, а установку заказать позже, с наступлением более теплой погоды.

Уточнения

Сплит-система — кондиционер, система кондиционирования воздуха, состоящая из двух блоков: внешнего (компрессорно-конденсаторного агрегата) и внутреннего (испарительного). Внешний блок монтируется вне кондиционируемого помещения.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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