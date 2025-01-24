Покупка недвижимости: узнайте 5 скрытых дефектов, которые могут довести до суда

Продавец не всегда остаётся безнаказанным за скрытые дефекты вторичной недвижимости. Закон позволяет покупателям требовать компенсацию или расторгать сделку в течение двух лет после обнаружения проблемы. Рассмотрим наиболее распространённые случаи.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ипотека

Ремонт после покупки

Суть проблемы: Часто дефекты недвижимости обнаруживаются после её приобретения.

Примеры из практики

Во Владимирской области покупательница обнаружила проблемы с электропроводкой, из-за которых вода в ванной била током. Суд обязал продавца возместить более 500 000 ₽ на ремонт и моральный ущерб.

В Липецке гипсокартонный потолок рухнул спустя год после покупки дома. Покупатель взыскал более 200 000 ₽.

В Костроме выявили тараканов и клопов, которые проникали через щели в квартире. Суд обязал продавца выплатить 124 000 ₽.

Вывод: Скрытые дефекты влекут за собой расходы и судебные споры. Продавцу выгоднее признать проблемы сразу.

Неучтённые обременения

Суть проблемы: Покупатель узнаёт о запретах или ограничениях уже после завершения сделки.

Примеры из практики

В Воронеже участок оказался частью государственного заповедника, где запрещено строительство. Суд аннулировал сделку и обязал продавца вернуть деньги.

На участке возле водохранилища выявили нарушение водоохранного режима, что сделало его непригодным для использования. Суд вынес аналогичное решение.

Вывод: Продавец обязан сообщать о любых ограничениях. Отсутствие сведений в документах не освобождает его от ответственности.

Незаконная перепланировка

Суть проблемы: Продавец не согласовал изменения, которые позже становятся проблемой для покупателя.

Примеры из практики

В Московской области выявили незаконную врезку в газопровод и строительство бани в охранной зоне. Покупатель смог отсудить лишь часть затрат на исправление.

В Тверской области перепланировка нарушила нормы отопления. Суд обязал продавца возместить более 440 000 ₽.

Вывод: Незаконная перепланировка — риск для покупателя и продавца. Покупателям важно проверять документы заранее.

Несоответствие параметров

Суть проблемы: Площадь жилья отличается от заявленной в договоре.

Пример

В Ивановской области покупатель обнаружил, что площадь дома меньше указанной. Суд обязал продавца компенсировать переплату за "лишние" метры.

Вывод: Продавцы обязаны указывать точные данные о недвижимости, чтобы избежать претензий.

Аварийное жильё

Суть проблемы: Дом или квартира находятся в аварийном состоянии, но это скрывают.

Примеры из практики

В Саратове покупатель не был уведомлён о статусе аварийного дома. Суд аннулировал сделку.

В Москве аварийное состояние несущих конструкций привело к расторжению договора. Продавец выплатил покупателю более 12 млн ₽ с учётом судебных расходов.

Вывод: Продавцу важно честно информировать покупателя о состоянии объекта.

Рекомендации для покупателей

Привлеките специалистов для проверки состояния недвижимости и документов.

При выявлении дефектов направьте претензию продавцу. Если она не поможет, обращайтесь в суд.

Рекомендации для продавцов

Тщательно проверяйте документы и состояние объекта.

Информируйте покупателя о возможных проблемах.

Оформляйте все данные в договоре, включая "Извещение о дефектах".

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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