Покупка недвижимости: узнайте 5 скрытых дефектов, которые могут довести до суда

Продавец не всегда остаётся безнаказанным за скрытые дефекты вторичной недвижимости. Закон позволяет покупателям требовать компенсацию или расторгать сделку в течение двух лет после обнаружения проблемы. Рассмотрим наиболее распространённые случаи.
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Ипотека
Ремонт после покупки
Суть проблемы: Часто дефекты недвижимости обнаруживаются после её приобретения.
Примеры из практики
Во Владимирской области покупательница обнаружила проблемы с электропроводкой, из-за которых вода в ванной била током. Суд обязал продавца возместить более 500 000 ₽ на ремонт и моральный ущерб.
В Липецке гипсокартонный потолок рухнул спустя год после покупки дома. Покупатель взыскал более 200 000 ₽.
В Костроме выявили тараканов и клопов, которые проникали через щели в квартире. Суд обязал продавца выплатить 124 000 ₽.
Вывод: Скрытые дефекты влекут за собой расходы и судебные споры. Продавцу выгоднее признать проблемы сразу.
Неучтённые обременения
Суть проблемы: Покупатель узнаёт о запретах или ограничениях уже после завершения сделки.
Примеры из практики
В Воронеже участок оказался частью государственного заповедника, где запрещено строительство. Суд аннулировал сделку и обязал продавца вернуть деньги.
На участке возле водохранилища выявили нарушение водоохранного режима, что сделало его непригодным для использования. Суд вынес аналогичное решение.
Вывод: Продавец обязан сообщать о любых ограничениях. Отсутствие сведений в документах не освобождает его от ответственности.
Незаконная перепланировка
Суть проблемы: Продавец не согласовал изменения, которые позже становятся проблемой для покупателя.
Примеры из практики
В Московской области выявили незаконную врезку в газопровод и строительство бани в охранной зоне. Покупатель смог отсудить лишь часть затрат на исправление.
В Тверской области перепланировка нарушила нормы отопления. Суд обязал продавца возместить более 440 000 ₽.
Вывод: Незаконная перепланировка — риск для покупателя и продавца. Покупателям важно проверять документы заранее.
Несоответствие параметров
Суть проблемы: Площадь жилья отличается от заявленной в договоре.
Пример
В Ивановской области покупатель обнаружил, что площадь дома меньше указанной. Суд обязал продавца компенсировать переплату за "лишние" метры.
Вывод: Продавцы обязаны указывать точные данные о недвижимости, чтобы избежать претензий.
Аварийное жильё
Суть проблемы: Дом или квартира находятся в аварийном состоянии, но это скрывают.
Примеры из практики
В Саратове покупатель не был уведомлён о статусе аварийного дома. Суд аннулировал сделку.
В Москве аварийное состояние несущих конструкций привело к расторжению договора. Продавец выплатил покупателю более 12 млн ₽ с учётом судебных расходов.
Вывод: Продавцу важно честно информировать покупателя о состоянии объекта.
Рекомендации для покупателей
Привлеките специалистов для проверки состояния недвижимости и документов.
При выявлении дефектов направьте претензию продавцу. Если она не поможет, обращайтесь в суд.
Рекомендации для продавцов
Тщательно проверяйте документы и состояние объекта.
Информируйте покупателя о возможных проблемах.
Оформляйте все данные в договоре, включая "Извещение о дефектах".
Уточнения
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.