Как построить дом мечты: пошаговый гид для тех, кто начинает с нуля

4:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Строительство собственного дома — это серьёзный, но очень вдохновляющий процесс. Грамотный подход к каждому этапу позволит избежать ошибок и сократить время и затраты. Мы подготовили подробный гид, который поможет разобраться, с чего начать и как организовать процесс.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ частный дом

Выбор участка

Правильный участок — основа успешного строительства. При выборе важно учитывать:

Транспортную доступность: близость к остановкам общественного транспорта и качественные подъездные пути.

близость к остановкам общественного транспорта и качественные подъездные пути. Размер участка: подбирайте площадь, подходящую под проект дома. Например, для одноэтажного дома площадью более 100 кв. м рекомендуется участок от 10 соток.

подбирайте площадь, подходящую под проект дома. Например, для одноэтажного дома площадью более 100 кв. м рекомендуется участок от 10 соток. Рельеф: участки с уклоном потребуют дополнительных затрат на подготовку.

участки с уклоном потребуют дополнительных затрат на подготовку. Инфраструктуру: оцените наличие рядом магазинов, школ и других объектов.

оцените наличие рядом магазинов, школ и других объектов. Коммуникации: выясните, есть ли возможность подключения к водопроводу, электричеству и газу.

Важно проверить категорию земель и их разрешённое использование: участки для ИЖС, ЛПХ или садоводства подходят для строительства жилого дома.

Подготовка проекта

Проект дома можно заказать у профессионалов или выбрать из готовых решений. Проект включает:

Планировку помещений.

Детали конструкции (размеры стен, проёмов).

План размещения коммуникаций.

Кроме того, проект должен учитывать законодательные требования: высота дома — не более 20 метров, количество этажей — до трёх.

На этом этапе также проводится подготовка участка

Обеспечивается подъезд.

Участок расчищается от ненужных построек и растительности.

Выполняются инженерно-геологические изыскания для определения состава почвы.

Выбор технологии строительства

Существуют три основные технологии строительства частных домов.

Кирпичные и каменные дома: долговечны и устойчивы к погодным условиям, но требуют больших затрат и времени.

долговечны и устойчивы к погодным условиям, но требуют больших затрат и времени. Каркасные дома: экономичны, быстро строятся и обладают хорошей теплоизоляцией.

экономичны, быстро строятся и обладают хорошей теплоизоляцией. Деревянные дома: экологичны, создают комфортный микроклимат, но требуют больше ухода.

Выбор технологии зависит от бюджета, состава почвы и желаемых сроков строительства.

Выбор подрядчика

Для выполнения работ лучше обратиться к профессиональной строительной компании. На что обратить внимание перед заключением договора?

Проверьте сертификаты компании.

Ознакомьтесь с портфолио.

Составьте договор с подробной сметой, чтобы избежать дополнительных расходов.

Уведомление о начале строительства

С 2018 года разрешение на строительство не требуется, достаточно направить уведомление в местную администрацию. Подать документы можно через портал "Госуслуги".

Администрация проверит параметры дома и выдаст уведомление о соответствии.

Этапы строительства дома

Процесс строительства включает:

Заливку фундамента.

Возведение стен.

Установку крыши.

Монтаж окон и дверей.

Отделку фасада.

После завершения строительства можно переходить к внутренним работам и прокладке коммуникаций.

Регистрация права собственности

Для регистрации дома необходим тепловой контур (крыша, окна, двери). Кадастровый инженер составит технический план, который вместе с другими документами направляется в Росреестр.

После проверки данных вы получите выписку из ЕГРН, подтверждающую право собственности.

Итог

Построить дом — это задача, требующая внимательного подхода на каждом этапе, от выбора участка до регистрации собственности. Продуманное планирование, качественные материалы и надёжные подрядчики помогут вам воплотить мечту о собственном жилье.

Уточнения

Строи́тельство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.