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4 простых способа, чтобы квартира заиграла новыми красками

2:07
Недвижимость

Многие люди сталкиваются с ситуацией, когда ремонт в квартире обошелся в немалую сумму, но результат всё равно оставляет желать лучшего. Чтобы исправить это, не обязательно делать дорогостоящие доработки. Достаточно скорректировать несколько ключевых моментов, и ваша квартира станет выглядеть гораздо более привлекательно.

Стильная спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная спальня

1. Скрытие проводов

Провода, тянущиеся по всей квартире, делают пространство визуально загроможденным и создают неудобства. На счастье, есть масса современных решений для скрытого монтажа проводов. Используйте короба или специальные каналы для проводки, чтобы не создавать неприятный визуальный эффект и не мешать интерьеру.

2. Дешевый декор

Дешевые предметы декора часто портят впечатление от интерьера. Если декор некачественный, он сразу бросается в глаза и делает квартиру менее привлекательной. Лучше использовать несколько хороших аксессуаров, чем перегружать пространство дешевыми деталями. Остановитесь на декоре высокого качества — это придаст интерьеру стильный и дорогой вид.

3. Тусклый свет

Недостаточное освещение — одна из главных причин, по которой квартира может выглядеть неуютно и дешево. Если в помещении установлены только точечные светильники и не продуманы дополнительные источники света, пространство будет казаться тусклым. Добавьте настольные лампы, торшеры или подсветку, чтобы создать уютную атмосферу.

4. "Потрепанная" мебель

Внешний вид мебели имеет огромное значение для общего впечатления от квартиры. Не стоит терпеть неудобную или неприглядную мебель. Используйте современные методы реставрации, чтобы вернуть мебели первозданный вид. Это позволит сэкономить деньги и улучшить внешний вид вашей квартиры без больших вложений.

Эти простые изменения помогут быстро обновить ваш интерьер, сделав квартиру более стильной и привлекательной.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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