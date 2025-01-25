Экономьте с умом: узнайте, как получить налоговый вычет за строительство дома

3:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Налоговый вычет — это возврат части уплаченного НДФЛ (налога на доход физических лиц). Вычет можно получить при строительстве жилого дома, покупке квартиры, лечении, образовании и других обстоятельствах, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Фото: https://www.freepik.com Уютный вечер

Кто может получить налоговый вычет

Граждане РФ, которые уплачивают НДФЛ.

Домовладельцы, строящие или покупающие жильё на территории России.

Условия для вычета при строительстве дома

Дом должен быть жилым и зарегистрированным в Росреестре.

Строительство или покупка должны быть оплачены за счет собственных средств, кредита или ипотеки (не государственных субсидий, например, материнского капитала).

Участок земли под домом не должен быть куплен у близких родственников или взаимозависимых лиц.

Право на вычет не использовалось ранее, либо осталась часть неиспользованного лимита.

Какие расходы включаются в вычет

Можно включить

Покупку земельного участка для строительства.

Строительные и отделочные материалы.

Разработку проектно-сметной документации.

Подключение к коммуникациям (электричество, вода, газ).

Работы или услуги по строительству и отделке.

Не включаются

Аренда техники.

Покупка строительных инструментов.

Благоустройство территории.

Строительство других построек (бани, сарая, забора).

Размер налогового вычета

Лимит стоимости жилья для расчета вычета: 2 млн руб.

Максимальная сумма возврата за дом и землю: 260 тыс. руб.

Для ипотечных процентов лимит выше: 3 млн руб. (дополнительно 390 тыс. руб.).

Если дом и земля куплены супругами, максимальный вычет удваивается.

Какие документы нужны для получения вычета

Декларация 3-НДФЛ.

Справка 2-НДФЛ о доходах.

Документы, подтверждающие расходы (чеки, договоры с подрядчиками).

Выписка из ЕГРН на дом.

Ипотечный договор и справка о выплаченных процентах (если использовалась ипотека).

Заявление о распределении вычета (для супругов).

Копия паспорта.

Как оформить налоговый вычет

Через налоговую службу

Подайте декларацию 3-НДФЛ с документами лично, по почте или через личный кабинет налогоплательщика.

Ожидайте проверки (до 3 месяцев) и зачисления средств (до 1 месяца).

Через работодателя

Получите уведомление о праве на вычет в налоговой.

Передайте его работодателю, чтобы НДФЛ не удерживался с вашей зарплаты.

Заключение

Получение налогового вычета за строительство дома — это реальная возможность компенсировать часть расходов. Внимательно следите за правильностью оформления документов, чтобы максимально упростить процесс возврата средств.

Уточнения

Нало́говый вы́чет — это сумма, на которую уменьшается налоговая база, либо возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица в установленных законом случаях.



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