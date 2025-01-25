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Экономьте с умом: узнайте, как получить налоговый вычет за строительство дома

3:05
Недвижимость

Налоговый вычет — это возврат части уплаченного НДФЛ (налога на доход физических лиц). Вычет можно получить при строительстве жилого дома, покупке квартиры, лечении, образовании и других обстоятельствах, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Уютный вечер
Фото: https://www.freepik.com
Уютный вечер

Кто может получить налоговый вычет

  • Граждане РФ, которые уплачивают НДФЛ.
  • Домовладельцы, строящие или покупающие жильё на территории России.

Условия для вычета при строительстве дома

  • Дом должен быть жилым и зарегистрированным в Росреестре.
  • Строительство или покупка должны быть оплачены за счет собственных средств, кредита или ипотеки (не государственных субсидий, например, материнского капитала).
  • Участок земли под домом не должен быть куплен у близких родственников или взаимозависимых лиц.
  • Право на вычет не использовалось ранее, либо осталась часть неиспользованного лимита.

Какие расходы включаются в вычет

Можно включить

  • Покупку земельного участка для строительства.
  • Строительные и отделочные материалы.
  • Разработку проектно-сметной документации.
  • Подключение к коммуникациям (электричество, вода, газ).
  • Работы или услуги по строительству и отделке.

Не включаются

  • Аренда техники.
  • Покупка строительных инструментов.
  • Благоустройство территории.
  • Строительство других построек (бани, сарая, забора).

Размер налогового вычета

  • Лимит стоимости жилья для расчета вычета: 2 млн руб.
  • Максимальная сумма возврата за дом и землю: 260 тыс. руб.
  • Для ипотечных процентов лимит выше: 3 млн руб. (дополнительно 390 тыс. руб.).
  • Если дом и земля куплены супругами, максимальный вычет удваивается.

Какие документы нужны для получения вычета

  • Декларация 3-НДФЛ.
  • Справка 2-НДФЛ о доходах.
  • Документы, подтверждающие расходы (чеки, договоры с подрядчиками).
  • Выписка из ЕГРН на дом.
  • Ипотечный договор и справка о выплаченных процентах (если использовалась ипотека).
  • Заявление о распределении вычета (для супругов).
  • Копия паспорта.

Как оформить налоговый вычет

Через налоговую службу

  • Подайте декларацию 3-НДФЛ с документами лично, по почте или через личный кабинет налогоплательщика.
  • Ожидайте проверки (до 3 месяцев) и зачисления средств (до 1 месяца).

Через работодателя

  • Получите уведомление о праве на вычет в налоговой.
  • Передайте его работодателю, чтобы НДФЛ не удерживался с вашей зарплаты.

Заключение

Получение налогового вычета за строительство дома — это реальная возможность компенсировать часть расходов. Внимательно следите за правильностью оформления документов, чтобы максимально упростить процесс возврата средств.

Уточнения

Нало́говый вы́чет — это сумма, на которую уменьшается налоговая база, либо возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица в установленных законом случаях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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