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Как купить квартиру на аукционе: пошаговое руководство и советы по экономии

2:17
Недвижимость

Покупка квартиры на аукционе может стать выгодным решением благодаря сниженным ценам. Однако процесс требует подготовки и знания тонкостей. Рассмотрим, как это сделать.

Аукцион
Фото: https://www.freepik.com
Аукцион

Что такое аукцион недвижимости

Аукцион — это торги, где победителем становится участник, предложивший самую высокую цену. На аукционы попадают квартиры:

  • Залоговые, переданные банками из-за невыплаченных долгов.
  • Имущество обанкротившихся компаний или должников в исполнительном производстве.
  • Объекты, находящиеся в управлении городских департаментов.

Торги проводятся на электронных площадках, таких как "Сбербанк-АСТ", и доступны любому желающему.

Как участвовать в аукционе

Чтобы принять участие, выполните следующие шаги:

  • Подберите квартиру: определитесь с целью — для проживания или инвестиций.
  • Зарегистрируйтесь на электронной площадке: это включает получение электронной подписи.
  • Внесите обеспечительный платеж: обычно это 2-10% от стартовой цены лота.
  • Подайте заявку: через личный кабинет на платформе.
  • Участвуйте в торгах: в назначенный день сделайте свою ставку.

После победы оплатите остаток суммы, подпишите договор и зарегистрируйте право собственности в Росреестре.

Можно ли купить квартиру в ипотеку

Закон разрешает приобретать аукционное жилье в ипотеку, но с этим могут возникнуть сложности. Аукционные квартиры часто имеют обременения, что повышает риски для банка. Лучше обращаться в кредитную организацию, которая уже владеет данной квартирой.

Плюсы и минусы покупки на торгах

Преимущества

  • Сниженная стартовая цена.
  • Участие из любой точки мира.

Недостатки

  • Цена может вырасти в процессе торгов.
  • Высокая конкуренция.
  • Возможные дополнительные расходы на снятие обременений.
  • Риск мошенничества.

Итог

Покупка квартиры через аукцион — это реальная возможность сэкономить. Однако она требует детального анализа, изучения документации и готовности решать возможные юридические вопросы.

Уточнения

Аукцио́н - публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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