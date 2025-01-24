10 способов хранить вещи так, чтобы не занимали лишнего места

2:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если пространство в вашей квартире ограничено, не переживайте! Есть множество решений, которые помогут организовать пространство максимально эффективно. Вот несколько идей для удобного и эргономичного распределения вещей.

Фото: commons.wikimedia.org by TanmoyMisra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гостиная

1. Вертикальный шкаф

Установите высокий выдвижной шкаф от пола до потолка. Это отличный способ разместить габаритные вещи, такие как доска для глажки, швабры или метелки, которые обычно занимают много места.

2. Подвесная полка на боковой стенке холодильника

Используйте боковую стенку холодильника или кухонного шкафчика, чтобы прикрепить легкую подвесную полку. Она идеально подойдёт для хранения специй, столовых приборов или других необходимых мелочей.

3. Использование зазора между мебелью

Не оставляйте пустых пространств между мебелью. В этих зазорах можно разместить узкие полки, которые будут выполнять роль хранилища для средств личной гигиены, соусов, специй, книг и журналов.

4. Гардеробная за дверью спальни

За дверью спальни можно организовать небольшую гардеробную. Установите пару крючков, рейлинг для вешалок и полку — это достаточно для хранения повседневной одежды.

5. Хранение под лестницей

Если у вас есть лестница, но пространство под ней пустует, поставьте туда небольшой стеллаж. Используйте его для хранения аксессуаров, шляп, сумок, зонтов или обуви и книг.

6. Полка под мойкой

Для маленького шкафа под мойкой идеально подойдёт двухэтажная полка. Это решит проблему с хранением перчаток, бытовой химии и других предметов для дома.

7. Полка в санузле

Закрепите полку в санузле, оборудовав её стаканчиками для бритв и зубных щеток, а также подставкой для фена. Больше не нужно ломать голову, куда деть эти вещи.

8. Узкий шкафчик в санузле

В санузле можно установить узкий шкафчик с открытыми и закрытыми отделениями для хранения средств гигиены и хозяйственных принадлежностей.

9. Накладная полка на бачке унитаза

Прикрепите накладную полку на бачок унитаза, чтобы удобно хранить запас туалетной бумаги.

10. Стеллаж для обуви

Если у вас много обуви, установите стеллаж с рейлингами, который можно закрепить на стене. Это займет минимум места, но при этом позволит разместить всю коллекцию обуви.

Эти идеи помогут вам эффективно использовать каждый уголок вашего жилья, не жертвуя комфортом и стильным оформлением.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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