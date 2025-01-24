Как выбрать надёжного мастера по химчистке мебели: советы и рекомендации

Химчистка мебели — это способ продлить срок службы вашей мебели и сохранить её эстетичный вид. Но как выбрать профессионала, чтобы не испортить имущество? Ниже — подробное руководство, которое поможет вам найти надёжного мастера.
Фото: https://www.freepik.com
Химчистка мебели
Где искать мастера
Рекомендации знакомых
Спросите у друзей или родственников, кто уже пользовался услугами химчистки.
Убедитесь, что мастер работал с мебелью, схожей с вашей (например, тканевой обивкой или кожей).
Сайты и агрегаторы
Используйте платформы вроде "Профи-ру", "Юду" или "Яндекс-услуги".
Обратите внимание на наличие проверенного профиля и реальных отзывов.
Социальные сети и объявления
Мастера часто публикуют свои работы на платформах вроде "Авито".
Проверяйте фотографии на подлинность через поиск по картинкам.
Шаги для выбора мастера
Сравните цены
Услуги слишком дешёвые
Возможно, мастер использует непрофессиональное оборудование или средства.
Слишком дорогие услуги
Тоже не гарантируют качества. Средние цены (в зависимости от города) выглядят так:
Диван угловой: 3500-4500 ₽.
Кресло: 900-1200 ₽.
Матрас двуспальный (1 сторона): 2000 ₽.
Проверяйте отзывы
Доверяйте отзывам на "Яндекс-услугах" или "Профи-ру", где клиенты могут оставить отзыв только после завершённой работы.
Будьте осторожны с отзывами на сайтах компаний — они могут быть поддельными.
Изучите фотографии работ
Проверьте, не встречаются ли одни и те же фотографии на других сайтах.
Просите мастера прислать дополнительные фото или видео, подтверждающие его работу.