Неровные стены: вот как их исправить без больших затрат

Когда речь заходит о ремонте, особенно о выравнивании стен, многие сталкиваются с проблемами неровностей. Покраска требует идеальной поверхности, обои под покраску — компромиссный вариант, а фактурные покрытия не всегда оправдывают ожидания. Но есть способы исправить ситуацию без лишних затрат.
Все неровности можно разделить на два типа:
Чем выше требования к поверхности, тем больше усилий потребуется. Например, стены под покраску валиком доводят до категории К3, а для идеально гладких поверхностей используется категория К4.
Обои под покраску — это бюджетный и удобный способ добиться аккуратного вида стен. Их преимущества:
Лучше выбирать качественные обои с плотной текстурой, которые скрывают небольшие дефекты. Например, варианты с фактурой подойдут лучше, чем гладкие — последние требуют дополнительной шпатлевки.
Фактурная штукатурка — это широкий спектр материалов, от бюджетных вариантов до премиальных покрытий. Например:
Такие покрытия позволяют добиться интересного визуального эффекта и скрыть мелкие недостатки.
Свет может как подчеркнуть, так и скрыть дефекты стен. Если поверхность не идеально ровная:
Скрыть неровности стен можно разными способами: от обоев под покраску до декоративной штукатурки. Правильный выбор материалов и грамотная работа со светом помогут улучшить визуальное восприятие помещения. Даже небольшие изменения способны существенно преобразить интерьер.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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