На вашей духовке тоже есть скрытая кнопка, о которой вы даже не подозреваете

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Маленькая, но очень полезная деталь — скрытая кнопка, которая помогает снять дверцу духовки. Это облегчит вам процесс уборки и поможет добраться до всех труднодоступных мест внутри.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Духовка

Использовать для уборки можно различные средства — сода, уксус или даже нашатырный спирт. Чтобы очистить духовку, нанесите на поверхность раствор с аммиаком, уксусом и водой, оставьте его на 15 минут и тщательно протрите. Остатки аммиака можно убрать, разогрев духовку до 50 °C.

Для решёток и мелких деталей подойдёт способ с пакетом, в который вы кладёте все детали вместе с раствором, оставляете на 15 минут, а затем моете горячей водой или щёткой.

Чтобы избежать накопления жира, используйте крышки или герметичные контейнеры при запекании. Это поможет сохранить чистоту внутри духовки, а также предотвратить распространение жира, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.



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