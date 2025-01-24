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Бросьте несколько ломтиков этого сильно пахнущего овоща во дворе, и крысы убегут

1:03
Недвижимость

У крыс обоняние гораздо более развито, чем у человека, что может быть как преимуществом, так и недостатком, особенно если вы столкнулись с грызунами.

Декоративная крыса
Фото: https://www.freepik.com
Декоративная крыса

Один из способов борьбы с ними — использование лука, который, благодаря своему сильному запаху, действует как отличное средство от различных вредителей. Лук не только отпугивает крыс, но и помогает справиться с мухами, вшами, комарами и другими насекомыми. Это простое, но эффективное средство, которое можно использовать дома: достаточно нарезать лук и оставить его в местах, где часто появляются грызуны.

Лук идеально подходит для отпугивания крыс, так как нос этих животных в тысячу раз чувствительнее человеческого. В сочетании с чесноком, мятой, гвоздикой или кофейной гущей, лук помогает создать неприятные для грызунов условия. Чтобы эффект был максимальным, меняйте лук каждые один-два дня, и он будет надежно защищать ваш дом от непрошенных гостей.

Уточнения

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

Лук — широко распространённая овощная культура, растение рода Лук.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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