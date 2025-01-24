Эта секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Микроволновая печь — это удобный помощник на кухне, но как часто мы сталкиваемся с проблемами: еда горячая снаружи, но холодная внутри или слишком сухая.

Фото: zh.wikipedia.org by Ген, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/ Микроволновка

Чтобы избежать этих неприятностей и научиться пользоваться микроволновкой как профессионал, стоит учитывать несколько важных моментов.

Во-первых, часто мы ставим микроволновку на максимальную мощность, думая, что быстрее нагреем еду. Однако это может привести к неравномерному прогреву и пересушиванию. Лучше снизить мощность и увеличить время нагрева, особенно для супов, паст и других блюд с жидкостью.

Также важно не забывать про влагу: микроволновка нагревает молекулы воды в пище, но если процесс слишком быстрый, еда может стать сухой. Чтобы этого избежать, добавьте немного воды (например, столовую ложку для пасты) и накройте пищу крышкой или специальной плёнкой для микроволновки, чтобы сохранить влагу и мягкость.

Равномерный прогрев пищи — ещё один ключевой момент. Когда вы разогреваете остатки еды, старайтесь перемешивать их. Кроме того, выбор правильной посуды также имеет значение. Пластиковые контейнеры могут выделять вредные вещества при нагреве, поэтому лучше использовать стеклянные или керамические посуды, которые безопасны и сохраняют вкус пищи, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.



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