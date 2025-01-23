С этим предметом запрещено спать в одной комнате

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чтобы ваша спальня стала местом отдыха и восстановления, важно учитывать не только внешний вид, но и внутреннюю энергетику пространства. Фэн-шуй предлагает простые, но эффективные методы, чтобы привлечь в вашу жизнь гармонию, счастье и здоровье.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Современная спальня

Правильное расположение кровати

Кровать должна быть расположена так, чтобы из неё был виден вход в спальню, но не прямо напротив двери. Это обеспечит спокойствие и контроль над энергией. Также не размещайте кровать под окном.

Минимализм в интерьере

Уберите лишние украшения и вещи, которые просто собирают пыль. Это поможет сохранить пространство чистым и способствующим расслаблению.

Изголовье кровати

Качественное изголовье олицетворяет стабильность. Оно должно быть крепким и надёжным.

Электроника — нет!

Телевизор и телефон в спальне — это не только источник стресса, но и электромагнитных полей, которые могут повлиять на качество сна. Постарайтесь максимально очистить пространство от таких устройств.

Цветовая палитра

Для фэн-шуй в спальне лучше выбрать нейтральные цвета: бежевые, кремовые или землистые. Они создают расслабляющую атмосферу и способствуют восстановлению.

Уточнения

Фэншуй или фэн-шуй (кит. трад. 風水, упр. 风水, пиньинь fēngshuǐ — дословно — «ветер и вода») — даосская практика символического освоения (организации) пространства. Адепты считают, что с помощью фэншуй можно выбрать «наилучшее» место для строительства дома или захоронения.



Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.