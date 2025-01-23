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Сколько стоит зарядное устройство, оставленное в розетке на месяц?

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Недвижимость

Электроника потребляет энергию даже в режиме ожидания, что называется "фантомной нагрузкой".

смартфон
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
смартфон

Тесты How-To Geek на зарядных устройствах показали, что их энергопотребление минимально — от 0,1 до 0,3 Вт, тогда как светодиодная лампа использует 5-7 Вт.

Например, зарядное устройство Samsung потребляет всего 0,02 Вт, а у других брендов показатели варьируются от 0,05 до 0,1 Вт. Если оставить зарядное устройство включённым на месяц, это добавит к счёту за электричество менее 100 рублей.

Чтобы рассчитать потребление энергии, умножьте мощность зарядного устройства (Вт) на время работы (часы), разделите на 1000 и умножьте на стоимость 1 кВт·ч в вашем регионе.

Уточнения

(ЗУ; разг зарядка, адаптер) — электронное устройство для заряда электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей энергией внешнего источника; как правило, — от сети переменного тока.

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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