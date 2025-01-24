Как хранить кожаную одежду? Следуйте этим правилам

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как правильно хранить кожаную одежду и обувь

Положите кожаную одежду на мягкие вешалки и храните ее в сухом месте с циркуляцией воздуха. Не упаковывайте кожу в герметичные, герметичные чехлы. Коже необходим воздух и низкий или средний уровень влажности.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вешалки

Изделия следует вешать на вешалки в соответствии с размером одежды. Маленькие или, наоборот, большие вешалки одинаково вредны для кожаной одежды. Не вешайте несколько предметов на одну вешалку, так как они помнутся.

Чтобы избежать пересыхания и обесцвечивания, верхнюю одежду лучше хранить в затененном месте или в специальных чехлах. Кроме того, храните кожаную одежду или аксессуары в прохладном, сухом месте, чтобы защитить их от плесени и влаги. В противном случае они потеряют свой внешний вид и испортятся.

Что касается обуви и сумок, храните их в тканевой или картонной упаковке. Не храните кожаную одежду или аксессуары под прямыми солнечными лучами. Наиболее подходящим местом является шкаф или комод, который можно закрыть.

Кожаные изделия ни в коем случае нельзя стирать в стиральной машине. Если на материале есть загрязнения, аккуратно протрите поверхность слегка влажной мягкой тряпкой и дождитесь полного высыхания, прежде чем возвращать вещь в шкаф. Если вы не можете почистить кожаную одежду самостоятельно, воспользуйтесь услугами химчистки.

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